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スティーブン・ジェラードが、リヴァプールにおけるモハメド・サラーの後継者として理想の人物を指名
ジェラード、オリゼ獲得を支持
今夏、サラーがフリー移籍でアンフィールドを去ることになる中、リヴァプールがオリゼの獲得に動いているとの報道を受け、後継者探しはさらに活発化している。 24歳のフランス人選手はバイエルンで2025-26シーズンを素晴らしい活躍で過ごし、ジェラードは彼を「サラーの活躍を再現できる数少ない選手の一人」と評している。アーセナルなどのプレミアリーグのライバルクラブからも関心が寄せられているものの、バイエルンの長期的なプロジェクトにおいてこのウインガーが重要な存在であることから、移籍交渉は依然として複雑な状況にある。
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「同等の」後継者を見極める
ジェラードは、サラーのような大物選手を代役で補うことの難しさを認めつつも、主力選手を失った後も攻撃陣を再構築してきたクラブの実績に自信を示した。
talkSPORT Breakfastのインタビューで、元リヴァプール主将は次のように説明した。「サラーを『同等の選手』として補填しようとすれば、獲得できる選手はほとんどいないだろう。オリゼは候補の一人だが、彼を獲得できるとは思えない。 しかし、選手としてリヴァプールに在籍していた経験や、退団後の状況から見ても、リヴァプールのスカウト陣には様々な選択肢があるはずだ。だからといって、必ずしも『同等の選手』を探すとは限らない。
「例えば、サディオ・マネの穴を埋める必要があった時、我々はルイス・ディアスを獲得しましたが、彼はある意味、少し異なるタイプの選手でした。あるいは、ルイス・スアレスが去った際も、彼らは選手を補うために様々なタイプの選択肢を用意していました。 しかし、リヴァプールはこれまで去っていったトップ選手たちの後任選びにおいて素晴らしい実績を残しています。ですから、補強の観点からは、彼らが必ずしも『一対一の代替』ではなく、異なるタイプの選択肢を用意してくれると確信しています。ただ一つ確かなのは、ゴールやアシストという点で、何らかの形で得点への関与を補わなければならないということです。これは非常に難しい課題ですが、彼らは長年にわたりリヴァプールにとって信じられないほど素晴らしい存在だったからです。」
バイエルン、スター選手への姿勢を堅持
憶測が高まる中、バイエルンの関係者は、オリゼがブンデスリーガでわずか2シーズンを過ごしただけで売却される可能性を示唆するあらゆる見方を即座に否定している。クラブ首脳陣は、競争力を維持するため、ピッチ上の質を犠牲にしてまで金銭的な利益を追求することはないと断固として主張している。
先月、リヴァプールへの移籍説について問われたバイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネスは次のように述べた。「もしそれが事実なら……私はそうは思わないが、リヴァプールは今年5億ユーロを費やしたにもかかわらず、非常に不振なシーズンを送っている。だから我々は、彼らが来年より良いプレーをする手助けをするつもりはない。 我々はファンのためにこの試合をしている。43万人の会員がおり、世界中に数百万人のファンがいる。もし我々が銀行に2億ユーロを保有しているが、そのせいで毎週土曜日に質の低いサッカーをしてしまうなら、彼らにとって何の得にもならない。」
スポーツディレクターのマックス・エベルは『Sport Bild』に対し、状況をさらに明確にし、次のように付け加えた。「ミヒャエルとは2029年までの契約を結んでおり、違約金条項はない。我々は気楽に構えている。」
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オリセに欧州の舞台が待ち受けている
オリゼは、全大会通算40試合で16ゴール、28アシストを記録し、絶好調でシーズン終盤を迎えている。彼の当面の焦点は、火曜日に控えるレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に移っており、バイエルンの欧州制覇への野望において、彼の創造性が極めて重要となるだろう。