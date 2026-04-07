スティーブン・ジェラードが、リヴァプールにおけるモハメド・サラーの後継者として理想の人物を指名

ジェラードは、サラーのような大物選手を代役で補うことの難しさを認めつつも、主力選手を失った後も攻撃陣を再構築してきたクラブの実績に自信を示した。

talkSPORT Breakfastのインタビューで、元リヴァプール主将は次のように説明した。「サラーを『同等の選手』として補填しようとすれば、獲得できる選手はほとんどいないだろう。オリゼは候補の一人だが、彼を獲得できるとは思えない。 しかし、選手としてリヴァプールに在籍していた経験や、退団後の状況から見ても、リヴァプールのスカウト陣には様々な選択肢があるはずだ。だからといって、必ずしも『同等の選手』を探すとは限らない。

「例えば、サディオ・マネの穴を埋める必要があった時、我々はルイス・ディアスを獲得しましたが、彼はある意味、少し異なるタイプの選手でした。あるいは、ルイス・スアレスが去った際も、彼らは選手を補うために様々なタイプの選択肢を用意していました。 しかし、リヴァプールはこれまで去っていったトップ選手たちの後任選びにおいて素晴らしい実績を残しています。ですから、補強の観点からは、彼らが必ずしも『一対一の代替』ではなく、異なるタイプの選択肢を用意してくれると確信しています。ただ一つ確かなのは、ゴールやアシストという点で、何らかの形で得点への関与を補わなければならないということです。これは非常に難しい課題ですが、彼らは長年にわたりリヴァプールにとって信じられないほど素晴らしい存在だったからです。」



