ジェラードは、サラーの最近のSNS投稿がリヴァプールに深刻な問題があることを示していると語る。ヴィラ・パークでの大敗後、沈黙を破ったサラーはクラブの栄光を取り戻すよう訴えた。ジェラードは、これはスロット監督の下でチームに亀裂が生じていることをサッカー界に送るシグナルだと見る。

ジェラードはTNTスポーツでこう語った。「うわぁ、これは興味深い。サラーは普段ほとんど話さないし、ツイートもしない。ましてやあんな内容を投稿することはない。だから、彼はリバプールのロッカールームが正常でないというメッセージを外部に送っているのだと思う。チームのアイデンティティは失われ、それを目の当たりにするのが彼にとって本当に辛いのだ」