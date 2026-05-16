Getty/GOAL
翻訳者：
スティーブン・ジェラードがモハメド・サラーの「痛烈な」発言に反応。レジェンドは、アーネ・スロット監督の下でリヴァプールが「アイデンティティ」を失ったと指摘。
ジェラードがサラーの謎めいたメッセージを解釈する
ジェラードは、サラーの最近のSNS投稿がリヴァプールに深刻な問題があることを示していると語る。ヴィラ・パークでの大敗後、沈黙を破ったサラーはクラブの栄光を取り戻すよう訴えた。ジェラードは、これはスロット監督の下でチームに亀裂が生じていることをサッカー界に送るシグナルだと見る。
ジェラードはTNTスポーツでこう語った。「うわぁ、これは興味深い。サラーは普段ほとんど話さないし、ツイートもしない。ましてやあんな内容を投稿することはない。だから、彼はリバプールのロッカールームが正常でないというメッセージを外部に送っているのだと思う。チームのアイデンティティは失われ、それを目の当たりにするのが彼にとって本当に辛いのだ」
- AFP
アルネ・スロットへの直接的な挑戦
クラブが危機にある今、サラーの言葉は特に注目される。 アストン・ヴィラ戦での惨敗で今季12敗目となり、現代史最悪のタイトル防衛となった。彼はチームにクロップ時代のような「ヘビーメタル」の精神を取り戻せと求め、スロット監督の慎重でポゼッション重視のスタイルがクラブの価値観と合うのかを問いかけた。
ジェラードはフォワードの言葉の重さを指摘し、「このタイミングには驚いた。 あと1試合、彼にとってリヴァプールでの最後の試合だ。君たちも知っているだろう、メディアに関わる身として：彼はめったに口を開かない。最近インタビューに応じたのは、明らかにリヴァプールでの素晴らしいキャリアに幕を下ろそうとしているからだ。しかし、チームの現状に関して言えば、それはリヴァプールの監督やスタッフに対するかなり厳しい批判だ。それが私の意見だ。」
リヴァプール、ヴィラ・パークで崩れる
アストン・ヴィラ戦での惨敗で、リヴァプールは今シーズン19敗目を喫した。この結果、ファンや元選手はチームの粘り強さを疑問視。試合中、サラーはチームを「崩れかけている」と表現した。
「『崩れつつある』は強い言葉だ」とジェラードは続けた。「タイミングも痛烈で、モ（サラー）が such words を使うのは珍しい。選手にも監督にもプレッシャーがかかっている。これまでのパフォーマンスでは不十分だからだ。昨夜の試合はひどく、最初から最後まで見られないほどだった。普段は言わないが、昨夜のリバプールは辛かった」
- AFP
更衣室の独特な雰囲気
シーズン残り1試合となり、サラーが「一匹狼」なのか、選手たちの総意を代弁しているのかが注目されている。ジェラードは「ロッカールームの仲間ためにあえて発言しているのではないか」と疑問を投げかけ、プロ意識と静かなリーダーシップで知られる彼にとってこのような発言は極めて異例だと指摘した。
「奇妙で異例だ」と元MFは語った。「彼は最終戦を前にメディア対応に追われるだろう。リヴァプール選手として、またサラー自身としても珍しいことなので、この数日間が楽しみだ」
さらに「厳しい90分間だった。アストン・ヴィラの方があらゆる面で上回っていた。闘志も情熱も、戦術も、連携も欠けていた。チームとして機能しておらず、選手たちは本来の力を発揮できなかった」と続けた。