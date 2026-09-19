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スティーブン・ジェラードがマンチェスター・ユナイテッドの若手JJ・ガブリエルに、レアル・マドリー移籍の可能性とジョゼ・モウリーニョについて警告
ガブリエル、オールド・トラフォード退団を希望
JJ・ガブリエルは、UEFAユースリーグのデビュー戦でハットトリックを決めて以降出場がない中、マンチェスター・ユナイテッドに登録解除を求めたことで大きな見出しを飾っている。TNT Sportsに対し、スティーヴン・ジェラードは、現代の若い才能にかかる強いプレッシャーについて深い懸念を示した。
ジェラードは「これはこのケースだけの話ではない。もっと広く言えば、今のフットボール界では子どもたちが急かされたり、キャリアが無理に進められたりすることに恐ろしさを感じる。JJ・ガブリエルのこの個別のケースについて、詳細や背景は分からない。だが、彼が世界最大級のクラブの一つにいることを見れば分かる。そのクラブには素晴らしい選手を輩出してきた歴史と伝統がある。このケースに限らず、競技全体の問題として、こうした才能ある若手には親がいて、代理人がいて、外部からの影響もある。それが早すぎる段階で無理に物事を進め、急がせてしまい、子どものキャリアに影響を及ぼすことがある」と語った。
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ジェラード、外部からの影響に疑問呈す
リバプールのレジェンドは、FWを取り巻く現在の環境が獲得を検討するクラブを遠ざける可能性があると考えている。ジェラードはさらにこう付け加えた。「これは大きなプレッシャーになるだろうし、もしあなたがこの状況を見ている別のクラブだとしたら、『確かにこの子は素晴らしい才能だ』とは思うだろう。だが、その重荷や周囲の雑音まで受け入れたいと思うだろうか？ 舞台裏で何が言われ、何が約束されたのかは分からない。だが外から見れば、誰かがこれを押し進め、強引に進め、急がせているように私には感じられる。そして、それがこの子の助けになるとはまったく思わない。マンチェスター・ユナイテッドの舞台裏には優れた人たちがいるはずだが、私にとって大きいのは、イングランド人の監督［マイケル・キャリック］とイングランド人のアシスタントマネージャー［スティーブ・ホランド］がいて、適切な時期が来て、彼が準備できていると彼らが判断した時に、彼を守ろうとするだろうということだ……。だが、準備ができたと感じれば起用するはずだ。言うまでもなく、私はマンチェスター・ユナイテッドの大きなライバルだ。だが、少し離れたところからマンチェスター・ユナイテッドを見てきて、あそこには優れたコーチと優れた人たちがいる。私はマイケル・キャリックをとてもよく知っているし、もしこの子に準備ができていたなら、起用されていただろう」
一流の監督は準備ができていることを求める
レアル・マドリーはガブリエウ確保に向けてバルセロナと激しく争っているが、ジェラードは、ヨーロッパのトップ指揮官たちが準備のできていない若手を無理に起用することはないと警鐘を鳴らした。
ジェラードは次のように語った。「例えば、レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョを例に挙げよう。仮に彼が今レアル・マドリーに行ったとして、ジョゼ・モウリーニョはこの子をすぐに起用するだろうか。無理に使わされるだろうか。エリート監督がどういうものかは分かっているはずだ。彼らは、その子がチームに貢献できる準備が整った時に起用する。私の意見では、彼の健康とケアを守る必要がある。しかし、マンチェスター・ユナイテッドならそれができるし、実際にそうしてきた歴史がある。私は急ぐ必要はないと思うし、慌てる必要もないと思う」
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ガブリエウの次は何か。
ガブリエウは現在、家族とともにカタルーニャに滞在し、交渉を行っている。レアル・マドリーとバルセロナが獲得をめぐる激しい争いを続けているためだ。『Sky Sports』によると、この10代の選手はアイルランドのパスポートを保有しており、その抜け道を利用して、10月6日に16歳になれば欧州連合のクラブに加入できるという。マンチェスター・ユナイテッドが契約解除を拒んでいるため、今後数週間は緊迫した移籍騒動が待ち受けている。
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