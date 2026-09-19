リバプールのレジェンドは、FWを取り巻く現在の環境が獲得を検討するクラブを遠ざける可能性があると考えている。ジェラードはさらにこう付け加えた。「これは大きなプレッシャーになるだろうし、もしあなたがこの状況を見ている別のクラブだとしたら、『確かにこの子は素晴らしい才能だ』とは思うだろう。だが、その重荷や周囲の雑音まで受け入れたいと思うだろうか？ 舞台裏で何が言われ、何が約束されたのかは分からない。だが外から見れば、誰かがこれを押し進め、強引に進め、急がせているように私には感じられる。そして、それがこの子の助けになるとはまったく思わない。マンチェスター・ユナイテッドの舞台裏には優れた人たちがいるはずだが、私にとって大きいのは、イングランド人の監督［マイケル・キャリック］とイングランド人のアシスタントマネージャー［スティーブ・ホランド］がいて、適切な時期が来て、彼が準備できていると彼らが判断した時に、彼を守ろうとするだろうということだ……。だが、準備ができたと感じれば起用するはずだ。言うまでもなく、私はマンチェスター・ユナイテッドの大きなライバルだ。だが、少し離れたところからマンチェスター・ユナイテッドを見てきて、あそこには優れたコーチと優れた人たちがいる。私はマイケル・キャリックをとてもよく知っているし、もしこの子に準備ができていたなら、起用されていただろう」