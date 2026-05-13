エミレーツ・スタジアムでホーム最終戦を迎えたベス・ミードは、熱心なサポーターに見守られながら別れを告げた。前半は相手ゴールへ猛攻を仕掛け、2度ポストを叩くなど得点を目前に迫った。試合終了間際の決勝点についてミードは、世界へ配信されたインタビューで語った。「今シーズン、こういう勝ち方をするのは難しかった。 チャンスを作りながら決めきれない試合もあった。でも、今日はこういう勝ち方が必要だった。他のチームも、特にマンチェスター・シティは何度もそうしてきた。最後にボールがネットに吸い込まれ、スティナの素晴らしいシュートを見て、本当に気持ちよかった」