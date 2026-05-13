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スティナ・ブラックステニウスが劇的な決勝ゴール。アーセナルはエバートン戦のロスタイム弾でWSL2位へ望みをつないだ。
終盤の劇的な展開で、貴重な勝ち点3を獲得した
アーセナルは今季ホーム最終戦で93分、途中出場のブラックステニウスが決勝弾。 この勝利で勝ち点48とし、46のチェルシーをかわして2位浮上。終始ボールを支配しながらもエバートン守備陣を崩せなかったが、終盤のCKからブラックステニウスがようやくネットを揺らした。
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ミードに贈られたエミレーツでの感動的な送別会
エミレーツ・スタジアムでホーム最終戦を迎えたベス・ミードは、熱心なサポーターに見守られながら別れを告げた。前半は相手ゴールへ猛攻を仕掛け、2度ポストを叩くなど得点を目前に迫った。試合終了間際の決勝点についてミードは、世界へ配信されたインタビューで語った。「今シーズン、こういう勝ち方をするのは難しかった。 チャンスを作りながら決めきれない試合もあった。でも、今日はこういう勝ち方が必要だった。他のチームも、特にマンチェスター・シティは何度もそうしてきた。最後にボールがネットに吸い込まれ、スティナの素晴らしいシュートを見て、本当に気持ちよかった」
エバートンの抵抗がついに崩れた
勝ち点20で8位のエバートンは、試合を通じて堅い守備を示した。ホームチームのアレッシア・ルッソ率いる前線は執拗に先制を狙い、アウェイチームは自陣に押し込められた。GKコートニー・ブロスナンはルッソやフリーダ・マヌムのシュートを何度も止めたが、追加時間の5分間を耐えきれず失点した。 彼女はゴールを決めたリア・ウィリアムソンにファウルを受けたと主張したが、主審は認めず、アウェーチームは意気消沈した。
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注目はアンフィールドでの最終戦へ
アーセナルは首位を守り最終節へ。優勝決定のマンチェスター・シティが勝ち点52で、アーセナルは48。アンフィールドでリヴァプールと引き分け以上なら、勝ち点46のチェルシーに先行し2位が確定。チャンピオンズリーグ本戦の出場権を得る。