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Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

スティナ・ブラックステニウスが劇的な決勝ゴール。アーセナルはエバートン戦のロスタイム弾でWSL2位へ望みをつないだ。

アーセナルウィメン
スティーナ・ブラックステニウス
アーセナルウィメン 対 エヴァートンウィメン
エヴァートンウィメン
WSL

女子スーパーリーグでアーセナルがエバートンを1－0で下した。スティナ・ブラックステニウスがロスタイムに決勝弾をマーク。勝ち点48とし、46のチェルシーを抜き、マンチェスター・シティに次ぐ2位に浮上。最終戦へチャンピオンズリーグ出場へ前進した。

  • 終盤の劇的な展開で、貴重な勝ち点3を獲得した

    アーセナルは今季ホーム最終戦で93分、途中出場のブラックステニウスが決勝弾。 この勝利で勝ち点48とし、46のチェルシーをかわして2位浮上。終始ボールを支配しながらもエバートン守備陣を崩せなかったが、終盤のCKからブラックステニウスがようやくネットを揺らした。

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  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    ミードに贈られたエミレーツでの感動的な送別会

    エミレーツ・スタジアムでホーム最終戦を迎えたベス・ミードは、熱心なサポーターに見守られながら別れを告げた。前半は相手ゴールへ猛攻を仕掛け、2度ポストを叩くなど得点を目前に迫った。試合終了間際の決勝点についてミードは、世界へ配信されたインタビューで語った。「今シーズン、こういう勝ち方をするのは難しかった。 チャンスを作りながら決めきれない試合もあった。でも、今日はこういう勝ち方が必要だった。他のチームも、特にマンチェスター・シティは何度もそうしてきた。最後にボールがネットに吸い込まれ、スティナの素晴らしいシュートを見て、本当に気持ちよかった」

  • エバートンの抵抗がついに崩れた

    勝ち点20で8位のエバートンは、試合を通じて堅い守備を示した。ホームチームのアレッシア・ルッソ率いる前線は執拗に先制を狙い、アウェイチームは自陣に押し込められた。GKコートニー・ブロスナンはルッソやフリーダ・マヌムのシュートを何度も止めたが、追加時間の5分間を耐えきれず失点した。 彼女はゴールを決めたリア・ウィリアムソンにファウルを受けたと主張したが、主審は認めず、アウェーチームは意気消沈した。

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    注目はアンフィールドでの最終戦へ

    アーセナルは首位を守り最終節へ。優勝決定のマンチェスター・シティが勝ち点52で、アーセナルは48。アンフィールドでリヴァプールと引き分け以上なら、勝ち点46のチェルシーに先行し2位が確定。チャンピオンズリーグ本戦の出場権を得る。

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