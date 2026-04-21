かつてのブラックステニウスなら、新たな挑戦を求めて移籍を考えていたかもしれない。 アーセナルの正センターフォワード、アレッシア・ルッソの壁があり、スタメン定着に苦慮していたためだ。しかし今季、レネ・スレガース監督は2人を同時に起用する機会を増やしている。ルッソが下がり、ブラックステニウスが最前線に立つ形が基本で、2人はポジションを入れ替えながら相手守備を混乱させる。

「2人はタイプが全く違うからこそ相性が良い」とスレガース監督は語る。「反対のものが引き合う」という言葉通りだ。 彼女たちはタイプが異なるからこそ相性が良い。ピッチ上でそれぞれ違う役割を担い、互いにスペースと機会を作り出している。その組み合わせがチームにダイナミズムをもたらし、2人とも9番の役割をこなせる」

その結果、ブラックステニウスは国内リーグで自己最多の15試合8ゴール3アシストをマーク。カップ戦でも3ゴール2アシストと、移籍後最高のシーズンとなっている。