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スティナ・ブラックステニウスがアーセナルと契約延長。クラブは期限切れ契約の解消を継続して進めている。
公式発表：ブラックステニウスがアーセナルと新契約を締結
アーセナルは火曜日にこのニュースを発表した。その前日、代表戦中にスウェーデンの記者が将来について質問した際、ブラックステニウスは「今はコメントを控えます」と新契約交渉の有無を明言しなかった。
その疑問は、彼女が新契約にサインしたという発表で解消された。契約期間は公表されていない。2022年からアーセナルに所属するスウェーデン代表FWは、152試合で64得点をマーク。うち1点は昨年行われたチャンピオンズリーグ決勝の唯一のゴールで、優勝候補バルセロナを破り、チームに2007年以来2度目の欧州制覇をもたらした。
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ブラックステニウスがアーセナルで最も活躍したシーズンの舞台裏
かつてのブラックステニウスなら、新たな挑戦を求めて移籍を考えていたかもしれない。 アーセナルの正センターフォワード、アレッシア・ルッソの壁があり、スタメン定着に苦慮していたためだ。しかし今季、レネ・スレガース監督は2人を同時に起用する機会を増やしている。ルッソが下がり、ブラックステニウスが最前線に立つ形が基本で、2人はポジションを入れ替えながら相手守備を混乱させる。
「2人はタイプが全く違うからこそ相性が良い」とスレガース監督は語る。「反対のものが引き合う」という言葉通りだ。 彼女たちはタイプが異なるからこそ相性が良い。ピッチ上でそれぞれ違う役割を担い、互いにスペースと機会を作り出している。その組み合わせがチームにダイナミズムをもたらし、2人とも9番の役割をこなせる」
その結果、ブラックステニウスは国内リーグで自己最多の15試合8ゴール3アシストをマーク。カップ戦でも3ゴール2アシストと、移籍後最高のシーズンとなっている。
活躍と環境：ブラックステニウスがアーセナルに残留を希望した理由
ブラックステニウスはスウェーデンのメディアに、クラブに残りたい理由を語った。 「私がアーセナルに4年半、いや、それ以上在籍し続けているのには理由があります。それは、私がこのクラブをどう思っているか、そしてその成長をどう見ているかを示しています。
「ここには毎日ハイレベルな環境があり、仲間から刺激を受けます。すべてが整っているので、成長し続けたいという意欲が湧きます。」
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また1人が退団、さらに続くのか？ アーセナルの契約満了選手リストは長い
ブラックステニウスの去就が決まり、アーセナルの当面の課題は一つ解消した。しかし夏までに片付けるべき問題はまだ多い。 キャプテンのキム・リトルは年明けにスレガースが続投を決めたのに続き、自身も1年延長したばかり。それでもリア・ウィリアムソン、ステフ・キャトリー、ケイティ・マッケイブ、ベス・ミード、ケイトリン・フォード、ライア・コディナ、ビクトリア・ペロヴァ、マヌエラ・ジンツベルガーらは数カ月以内に契約満了を迎える見込みだ。
補強も急務だ。バイエルン退団が決まったイングランド代表MFジョージア・スタンウェイの加入は既定路線で、バルセロナDFオナ・バトレの移籍も噂される。これらの動きは契約延長交渉にも影響し、好循環が望まれる。