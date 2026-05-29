デイリー・メール紙によると、コナテの移籍先候補筆頭はパリ・サンジェルマンだが、同クラブではウィリアン・パチョと主将マルキーニョスが定位置を確保している。

一方、コナテの退団はリヴァプールにとって大きな損失だ。 27歳の彼はキャプテンのフィルジル・ファン・ダイクと並び、昨季51試合に出場した。新加入のジョヴァンニ・レオニがデビュー戦で前十字靭帯を断裂したため、控えセンターバックはジョー・ゴメス1人だけだった。

そのため、リヴァプールが追加でセンターバックを獲得するのは確実視されている。さらに、この動きで最も打撃を受けるのはドルトムントかもしれない。SkyとSport Bildによると、リヴァプールはレアル・マドリードとともに、今夏にニコ・シュロッターベックの5000万～6000万ユーロの契約解除条項を行使できる3クラブの一つだからだ。

ドルトムントの将来を担う主将として、彼は4月に2027年までの契約を2031年に延長した。それでも逃げ道は残していた。契約延長後の初戦で、ファンは形だけの忠誠表明にブーイングで応えた。

「もちろん、私が望んだことではありませんでしたが、誰もが意見を述べる権利があります。その後の試合では収まりましたし、私はもう水に流し、契約延長を喜んでいます」と26歳の彼は金曜日、W杯を控えたヘルツォーゲンアウラッハのDFB合宿で語った。

『Sport Bild』によると、この条項は7月中に失効し、7月19日のワールドカップ決勝前後になるという。本人は北中米開催のワールドカップで移籍をアピールするつもりはないと否定した。

「W杯を理由に自分をアピールするつもりはない。W杯に集中している。契約のためにあえて良いプレーをする考えはない」と語った。