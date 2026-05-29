スカイとデイリー・メールによると、リヴァプールとセンターバックのイブラヒマ・コナテは契約延長で合意に至らなかった。27歳の彼はワールドカップ後に移籍金なしで退団する。
翻訳者：
スター選手の意外な移籍決定が波紋を呼んでいる。リヴァプールの混乱がドルトムントに深刻な影響を与える可能性も。
ここ数か月、コンアテの契約交渉は難航していたが、リヴァプールは前向きな姿勢を示していた。本人も「交渉は順調」と語っていた。4月には『レキップ』が契約延長間近と報じ、コンアテも「合意目前」と話した。しかし、状況は一変した。
RBライプツィヒから4000万ユーロで加入して5年、彼はクラブを去る見込みで、移籍先は現時点で不明だ。交渉が長引く中、レアル・マドリードが新天地として噂されてきた。
センターバックのデビッド・アラバは今シーズン限りで退団する。エデル・ミリタオも2023年と2024年に前十字靭帯断裂、昨季は筋肉損傷で長期離脱し、ワールドカップも欠場した。
アントニオ・リュディガーの契約が1年延長される見込みでも、センターバックはリュディガーとミリタオ、そして若手のディーン・ホイセン、ラウル・アセンシオの4人だけ。そのため、レアルはコナテの獲得を検討するしかない。
- Getty Images
BVBはコナテ獲得で、結局シュロッターベックを失う可能性も
デイリー・メール紙によると、コナテの移籍先候補筆頭はパリ・サンジェルマンだが、同クラブではウィリアン・パチョと主将マルキーニョスが定位置を確保している。
一方、コナテの退団はリヴァプールにとって大きな損失だ。 27歳の彼はキャプテンのフィルジル・ファン・ダイクと並び、昨季51試合に出場した。新加入のジョヴァンニ・レオニがデビュー戦で前十字靭帯を断裂したため、控えセンターバックはジョー・ゴメス1人だけだった。
そのため、リヴァプールが追加でセンターバックを獲得するのは確実視されている。さらに、この動きで最も打撃を受けるのはドルトムントかもしれない。SkyとSport Bildによると、リヴァプールはレアル・マドリードとともに、今夏にニコ・シュロッターベックの5000万～6000万ユーロの契約解除条項を行使できる3クラブの一つだからだ。
ドルトムントの将来を担う主将として、彼は4月に2027年までの契約を2031年に延長した。それでも逃げ道は残していた。契約延長後の初戦で、ファンは形だけの忠誠表明にブーイングで応えた。
「もちろん、私が望んだことではありませんでしたが、誰もが意見を述べる権利があります。その後の試合では収まりましたし、私はもう水に流し、契約延長を喜んでいます」と26歳の彼は金曜日、W杯を控えたヘルツォーゲンアウラッハのDFB合宿で語った。
『Sport Bild』によると、この条項は7月中に失効し、7月19日のワールドカップ決勝前後になるという。本人は北中米開催のワールドカップで移籍をアピールするつもりはないと否定した。
「W杯を理由に自分をアピールするつもりはない。W杯に集中している。契約のためにあえて良いプレーをする考えはない」と語った。