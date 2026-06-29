スター選手が面談を要請したとされる：マイケル・オリゼを巡り、FCバイエルンに「大きな懸念」？

スペイン紙『AS』によると、このウイングはW杯後にバイエルンと話し合い、自身の成長評価と将来計画を確認したいと考えている。
バイエルンもオリゼを現在の、そして将来のスーパースターと位置づけ、2029年まで契約を延長したいと考えている。しかし、オリゼ側はこの申し出にまだ応じておらず、ゼーベナー・シュトラーセでは懐疑的な声も聞かれる。
スペイン紙『AS』によると、このウイングはW杯後にバイエルンと話し合い、自身の成長評価と将来計画を確認したいと考えている。
バイエルンもオリゼを現在の、そして将来のスーパースターと位置づけ、2029年まで契約を延長したいと考えている。しかし、オリゼ側はこの申し出にまだ応じておらず、ゼーベナー・シュトラーセでは懐疑的な声も聞かれる。
ミュンヘンにとっての懸念は、マイケル・オリゼが欧州のトップクラブから注目されていると認識し、大会後に周囲と相談して移籍を検討する可能性があることだ。
バイエルンは、ワールドカップでもクラブと同等のパフォーマンスを示したこのフランス人選手を今夏放出するつもりはないと繰り返し表明している。監督役会のカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は「オリゼのような選手に我々がひるむ価格はない」と語った。
オリスは契約延長が検討されている。年俸約1200万ユーロから、ありとあらゆるボーナスを含め最大2500万ユーロまで昇給する内容だ。
しかし『AS』紙によると、バイエルン首脳陣でさえ実現を信じていないという。同紙は、クラブ側がオリゼの契約延長に「大きな疑念」を抱き、今夏は「あらゆる可能性」があると認識していると伝えている。