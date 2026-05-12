『コリエレ・デロ・スポルト』紙によると、ドイツの最多優勝クラブの代表者とFWヴラホヴィッチの父親が密会した。ヴラホヴィッチはユヴェントスとの契約が今夏満了し、移籍金なしで獲得できるため、バイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂されている。
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スターストライカー極秘会談か。バイエルンが驚異の移籍へ動き出した。
ユヴェントスはセルビア代表FWヴラホヴィッチとの契約延長で合意に至っていない。本人はより好条件のオファーがないか見極めたいという。バイエルンやレヴァンドフスキの後継者を探すバルセロナも興味を示している。
最大の懸案は年俸で、本人は税後1200万ユーロを要求。一方ユヴェントスは半減を提示している。 週末の先発復帰戦で1-0の決勝点を挙げたヴラホヴィッチは去就について「ユヴェントスでの最後の2試合？様子を見よう」と明言を避けた。試合中、サポーターは彼の名前を叫び、ピエモンテでの生活にも満足しているという。
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FCバイエルンがドゥシャン・ヴラホヴィッチの希望移籍先と報じられている
数日前、『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、FCバイエルンがヴラホヴィッチの希望移籍先と報じた。 2022年初頭にユヴェントスと契約した際も、バイエルンが興味を示していると報じられた。新シーズンでは、彼はニコラス・ジャクソンのバックアップを務める可能性がある。チェルシーからレンタル中のジャクソンについては、スポーツディレクターのマックス・エベルが最近表明したように、買い取りオプションを行使せずFCBを離れる見込みだ。
だがバイエルンがユベントス並みの条件を提示できるかは不透明だ。クラブは依然として給与削減の指針に縛られている。 さらに、攻撃陣で汎用性が高いアントニー・ゴードン（ニューカッスル）の噂も絶えない。『The Athletic』によると、彼はヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）の代替候補で、移籍金は高額になる見込みだ。 さらに、ゴードンのチームメイト、ウィリアム・オスラやアタランタのシャルル・デ・ケテラールの名前も取り沙汰されている。『キッカー』によると、デ・ケテラールはゴードンに次ぐ候補だ。
一方、バイエルンがヴラホヴィッチにどのようなサインを送ったかは不明だ。また、長期離脱中のセルビア代表のコンディションも不透明である。 先発復帰前のヘラス・ヴェローナ戦（1-1）で途中出場し得点を挙げたが、その前には内転筋の怪我で数か月間戦列を離れていた。
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ：今シーズンのユヴェントスでの成績と統計
ゲーム 21 ゴール 8アシスト アシスト 2 出場時間 1,010分