数日前、『ガゼッタ・デロ・スポルト』は、FCバイエルンがヴラホヴィッチの希望移籍先と報じた。 2022年初頭にユヴェントスと契約した際も、バイエルンが興味を示していると報じられた。新シーズンでは、彼はニコラス・ジャクソンのバックアップを務める可能性がある。チェルシーからレンタル中のジャクソンについては、スポーツディレクターのマックス・エベルが最近表明したように、買い取りオプションを行使せずFCBを離れる見込みだ。

だがバイエルンがユベントス並みの条件を提示できるかは不透明だ。クラブは依然として給与削減の指針に縛られている。 さらに、攻撃陣で汎用性が高いアントニー・ゴードン（ニューカッスル）の噂も絶えない。『The Athletic』によると、彼はヤン・ディオマンデ（RBライプツィヒ）の代替候補で、移籍金は高額になる見込みだ。 さらに、ゴードンのチームメイト、ウィリアム・オスラやアタランタのシャルル・デ・ケテラールの名前も取り沙汰されている。『キッカー』によると、デ・ケテラールはゴードンに次ぐ候補だ。

一方、バイエルンがヴラホヴィッチにどのようなサインを送ったかは不明だ。また、長期離脱中のセルビア代表のコンディションも不透明である。 先発復帰前のヘラス・ヴェローナ戦（1-1）で途中出場し得点を挙げたが、その前には内転筋の怪我で数か月間戦列を離れていた。