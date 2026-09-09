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スタンフォード・ブリッジで大混戦！ コール・パーマーが圧巻のチェルシー大逆転劇をけん引、リーズは9ゴール生まれたカラバオカップの激闘で崩壊
チェルシーが後半に見事な逆転劇を演じる
チェルシーはスタンフォード・ブリッジで行われたカラバオカップ3回戦で、2点差をひっくり返し、リーズに6-3で劇的な勝利を収めた。試合の9ゴールのうち8ゴールは、混沌とした後半に生まれた。
チェルシーは日曜日のアーセナル戦での敗戦から先発を9人変更したものの、序盤に先制を許した。タリク・ムハレモビッチとブレンデン・アーロンソンのゴールで、アウェーのリーズは後半開始直後に驚きの2-0リードを奪った。
しかし、ホームのチェルシーはわずか12分間で4ゴールを奪う破壊力抜群の猛攻で応戦した。この劇的な逆転劇により、波乱の可能性がロンドン勢の圧勝へと変わった。
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ハーフタイムの交代策がスタンフォード・ブリッジでの試合を一変させる
シャビ・アロンソ監督はハーフタイムに4人を交代し、試合の流れを一変させた。途中出場の先陣を切ったパーマーは、すぐさまホームチームを前へ押し出した。
パーマーはPKを獲得し、自ら決めると、その2分後に同点弾もマークした。さらに同じく途中出場のペドロ・ネトが6分間での逆転劇を締めくくり、チェルシーが3-2と勝ち越した。直後にはモーガン・ロジャーズのアシストからダニー・ウェルベックが4点目を加えた。
リーズはドミニク・カルヴァート＝ルーウィンの反撃弾で崩れたパフォーマンスの立て直しを図った。しかし、バレンティン・バルコがチェルシーでの初ゴールを決めると、アディショナルタイムにはウェルベックがヘディングでこの日2点目を挙げた。
9ゴールの打ち合いでリーズは崩壊状態に陥る
リーズは立ち上がり、敵地で見事なパフォーマンスを見せていた。しかし、その序盤の好内容とは裏腹に、アウェー側は後半、絶え間ないプレッシャーの前に完全に崩壊。守備の瓦解によって、チェルシーが試合の主導権を完全に握った。
ロジャーズは途中出場から猛攻の中で3アシストを記録し、絶大なインパクトを残した。その創造性が、チェルシーがリーズの突然の守備崩壊を突いて試合を優位に進める助けとなった。
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チェルシーが4回戦の組み合わせ抽選進出を決める
この勝利により、チェルシーはカラバオカップ4回戦進出を決めた6チーム目となった。火曜日に勝利したボーンマス、クリスタル・パレス、ブラッドフォード・シティ、サンダーランド、ニューカッスルに続く形だ。
残る3回戦の10試合は、来週の火曜、水曜、木曜に行われる。国内各地のチームがベスト16入りを懸けて争う。
4回戦の組み合わせ抽選は来週水曜の夜に実施される。マンチェスター・ユナイテッド対ブライトン戦の終了直後に行われる予定だ。
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