チェルシーはスタンフォード・ブリッジで行われたカラバオカップ3回戦で、2点差をひっくり返し、リーズに6-3で劇的な勝利を収めた。試合の9ゴールのうち8ゴールは、混沌とした後半に生まれた。

チェルシーは日曜日のアーセナル戦での敗戦から先発を9人変更したものの、序盤に先制を許した。タリク・ムハレモビッチとブレンデン・アーロンソンのゴールで、アウェーのリーズは後半開始直後に驚きの2-0リードを奪った。

しかし、ホームのチェルシーはわずか12分間で4ゴールを奪う破壊力抜群の猛攻で応戦した。この劇的な逆転劇により、波乱の可能性がロンドン勢の圧勝へと変わった。