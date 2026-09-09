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ライブ
Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

スタンフォード・ブリッジで大混戦！　コール・パーマーが圧巻のチェルシー大逆転劇をけん引、リーズは9ゴール生まれたカラバオカップの激闘で崩壊

チェルシー
コール・パーマー
EFL カップ
チェルシー 対 リーズ
リーズ

チェルシーはスタンフォード・ブリッジで驚異的な後半の逆転劇を演じ、カラバオカップ3回戦でリーズ・ユナイテッドを6-3で下した。前半を0-1で折り返すと、シャビ・アロンソはハーフタイムに4枚替えを敢行。コール・パーマーとペドロ・ネトが、計9ゴールの壮絶な打ち合いをひっくり返した。

  • チェルシーが後半に見事な逆転劇を演じる

    チェルシーはスタンフォード・ブリッジで行われたカラバオカップ3回戦で、2点差をひっくり返し、リーズに6-3で劇的な勝利を収めた。試合の9ゴールのうち8ゴールは、混沌とした後半に生まれた。

    チェルシーは日曜日のアーセナル戦での敗戦から先発を9人変更したものの、序盤に先制を許した。タリク・ムハレモビッチとブレンデン・アーロンソンのゴールで、アウェーのリーズは後半開始直後に驚きの2-0リードを奪った。

    しかし、ホームのチェルシーはわずか12分間で4ゴールを奪う破壊力抜群の猛攻で応戦した。この劇的な逆転劇により、波乱の可能性がロンドン勢の圧勝へと変わった。

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    ハーフタイムの交代策がスタンフォード・ブリッジでの試合を一変させる

    シャビ・アロンソ監督はハーフタイムに4人を交代し、試合の流れを一変させた。途中出場の先陣を切ったパーマーは、すぐさまホームチームを前へ押し出した。

    パーマーはPKを獲得し、自ら決めると、その2分後に同点弾もマークした。さらに同じく途中出場のペドロ・ネトが6分間での逆転劇を締めくくり、チェルシーが3-2と勝ち越した。直後にはモーガン・ロジャーズのアシストからダニー・ウェルベックが4点目を加えた。

    リーズはドミニク・カルヴァート＝ルーウィンの反撃弾で崩れたパフォーマンスの立て直しを図った。しかし、バレンティン・バルコがチェルシーでの初ゴールを決めると、アディショナルタイムにはウェルベックがヘディングでこの日2点目を挙げた。

  • 9ゴールの打ち合いでリーズは崩壊状態に陥る

    リーズは立ち上がり、敵地で見事なパフォーマンスを見せていた。しかし、その序盤の好内容とは裏腹に、アウェー側は後半、絶え間ないプレッシャーの前に完全に崩壊。守備の瓦解によって、チェルシーが試合の主導権を完全に握った。

    ロジャーズは途中出場から猛攻の中で3アシストを記録し、絶大なインパクトを残した。その創造性が、チェルシーがリーズの突然の守備崩壊を突いて試合を優位に進める助けとなった。

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    チェルシーが4回戦の組み合わせ抽選進出を決める

    この勝利により、チェルシーはカラバオカップ4回戦進出を決めた6チーム目となった。火曜日に勝利したボーンマス、クリスタル・パレス、ブラッドフォード・シティ、サンダーランド、ニューカッスルに続く形だ。

    残る3回戦の10試合は、来週の火曜、水曜、木曜に行われる。国内各地のチームがベスト16入りを懸けて争う。

    4回戦の組み合わせ抽選は来週水曜の夜に実施される。マンチェスター・ユナイテッド対ブライトン戦の終了直後に行われる予定だ。

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