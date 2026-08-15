ピーター監督はこの状況への苛立ちを認めつつも、戦術面の機密保持を最優先しなければならないとの考えを崩さなかった。オランダメディア『Algemeen Dagblad』の取材に対し、ピーター監督は失望をこう口にした。「誰だったのかは分からないが、いずれにせよ誰か、あるいは数人が情報をすぐにオンラインへ投稿した。そうなると、我々にとってトレーニングを公開しておく意味はまったくなくなる」

さらに、非公開とせざるを得なかった必要性についてもこう説明した。「昨年も同じことがあったのかどうかは分からない。ただ今回は、すぐにオンラインへ投稿されたことを把握していた。我々としては、誰もが練習を見に来られるようにしたいが、その情報は施設内にとどめておかなければならない。それが守られなかったので、扉を閉ざさなければならない」