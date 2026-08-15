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翻訳者：
スタメン流出を受け、エールディビジのクラブが非公開練習を余儀なくされる
ADOが非公開練習のためトレーニング施設の門を閉鎖
エールディビジのADOは先週、先発メンバーがソーシャルメディア上に流出したことを受け、試合前のトレーニングを非公開に移行したと正式に発表した。この戦術面での情報漏えいは、ロビン・ペーター率いるチームがAZアルクマール戦に向けてピッチ上で準備を進めている最中にリアルタイムで起きていた。クラブ首脳陣は、公式戦を前に戦略上の機密性を確保するため、厳格な非公開措置を導入した。
- Pro Shots
指揮官がロックダウンの決断を後悔
ピーター監督はこの状況への苛立ちを認めつつも、戦術面の機密保持を最優先しなければならないとの考えを崩さなかった。オランダメディア『Algemeen Dagblad』の取材に対し、ピーター監督は失望をこう口にした。「誰だったのかは分からないが、いずれにせよ誰か、あるいは数人が情報をすぐにオンラインへ投稿した。そうなると、我々にとってトレーニングを公開しておく意味はまったくなくなる」
さらに、非公開とせざるを得なかった必要性についてもこう説明した。「昨年も同じことがあったのかどうかは分からない。ただ今回は、すぐにオンラインへ投稿されたことを把握していた。我々としては、誰もが練習を見に来られるようにしたいが、その情報は施設内にとどめておかなければならない。それが守られなかったので、扉を閉ざさなければならない」
週末を前にしたチームニュース
メンバー選考の情報漏えいはいったん脇に置くとしても、指揮官はクラブにとって5年ぶりとなるエールディヴィジのホームゲーム初戦を率いることに意欲を見せている。この一戦への見通しを語った指揮官は、「意外な展開は予想していないし、両チームが高い強度で戦うオープンな試合になることを期待している」と述べた。
メンバー状況では、ホームチームはハムストリングの問題を抱えるジェイレン・ホーキンスと、ひざの手術後で長期離脱中のキャメロン・ポーピオンを引き続き欠く。一方で、GKニクラス・ティーデは足首の負傷から回復し、全体練習に復帰。さらに、カリアリからのレンタル加入であるオスニエル・ラテリンクは、試合勘を取り戻す段階にある中でベンチから出場する可能性がある。
- Pro Shots
フローニンゲンとのホーム戦が迫る
ADOは日曜午後、2026-27シーズンのエールディビジ第2節でFCフローニンゲンを迎える。会場は完売で、ホームのADOは開幕節でAZに0-2で敗れたあと、今季初勝ち点を狙う。その一戦では後半のロ・ザンジェロ・ダールとカルフィン・ステングスのゴールで勝負が決した。一方で、開幕戦でFCユトレヒトに競り勝った勢いそのままの好調フローニンゲンが相手となり、厳しい試練が待ち受ける。
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