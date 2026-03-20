パルマの先発に復帰した鈴木ザイオンだが、精彩を欠いた。この日本人GKは、昨年11月に左手の薬指と舟状骨に負った重度の開放骨折から回復し、数試合ベンチを温めた後、トリノとのアウェイ戦で再びゴールマウスに立ったが、そのパフォーマンスは決して良いものではなかった。 4失点を喫し、今後の試合ではエドアルド・コルヴィがクエスタ監督の下で鈴木を先発の座から追い抜く可能性も浮上している。
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スズキかコルヴィ、パルマの正ゴールキーパーは誰か
パルマの正ゴールキーパーは誰か
日本人選手の不在中、2001年生まれの控えGKは6試合で無失点を記録するなど、非常に好調だった。11月に加入したビセンテ・グアイタが1月に契約を解除したにもかかわらず、クラブと監督は常にコルヴィの能力を高く評価しており、その期間中はスペイン人選手が控えとして彼を支えていた。 しかし、現時点ではスズキが正ゴールキーパーであり、もし彼がポジションを失う恐れのあるような大きなミスを犯さない限り、パルマのゴールを守るのは引き続きスズキになるだろうという見方が強い。
パルマの第3ゴールキーパーは誰か
パルマでのわずか2ヶ月の在籍を経てグアイタが退団した今、スズキとコルヴィに次ぐジャッロブルー（パルマ）の3番手GKは、2002年生まれのフィリッポ・リナルディだ。彼はジャッロブルーのユース出身で、アクイラ、ピアチェンツァ、オルビア、フェラルピサロといったセリエCのクラブへの一連のレンタル移籍を経て、母体であるパルマに戻ってきた。 彼がセリエAで出場したのは、1月中旬のナポリとのビッグマッチでの1試合のみ。0-0で終わったその試合で、コルヴィに先発の座を譲りながらも、デビュー戦で無失点に抑える好投を見せた。
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