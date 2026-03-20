スズキかコルヴィ、パルマの正ゴールキーパーは誰か

日本人選手の不在中、2001年生まれの控えGKは6試合で無失点を記録するなど、非常に好調だった。11月に加入したビセンテ・グアイタが1月に契約を解除したにもかかわらず、クラブと監督は常にコルヴィの能力を高く評価しており、その期間中はスペイン人選手が控えとして彼を支えていた。 しかし、現時点ではスズキが正ゴールキーパーであり、もし彼がポジションを失う恐れのあるような大きなミスを犯さない限り、パルマのゴールを守るのは引き続きスズキになるだろうという見方が強い。



