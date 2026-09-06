ナポリは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるチームの日程が過密化する来月に向けて、マクトミネイの復帰を目指している。スコットランド代表MFは、ジェノアに2-0で勝利した開幕戦と、コモに2-1で敗れた第2節のリーグ戦2試合に出場した後、土曜日のインテル戦での3-2の敗戦を欠場した。クラブは、シーズン序盤の段階でこの問題に対処することで、厳しい冬場を前に万全のコンディションに到達できることを期待している。

復帰に向けた規定上および身体面でのステップについて説明したスポーティングディレクターのジョバンニ・マンナは、マクトミネイがプレーに向けた完全なメディカルクリアランスを得るまで28日間待たなければならないと明かした。この義務的な待機期間は、こうした処置における標準的なプロトコルであり、高い身体的負荷の下でも心拍リズムの安定を確保するためのものだ。