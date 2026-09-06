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スコット・マクトミネイ、ロンドンで心臓手術へ ナポリがスコットランド代表スターの復帰時期を見積もる
スコットランド代表スターがロンドンで手術へ
マクトミネイは、一時的に離脱を強いられている心臓の症状の解決に向けてナポリが対応を進める中、月曜日にロンドンで手術を受ける予定だ。2024年夏の移籍後、82試合で27ゴールを記録している元マンチェスター・ユナイテッドMFは、軽度で良性の心房細動の発作と診断された。
『TuttoMercatoWeb』の報道によると、手術は月曜日にロンドンで行われる。ナポリは、回復が予定通りに進めば、マクトミネイが10月に戦列復帰できると引き続き自信を示している。
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ナポリ、10月の復帰を目指す
ナポリは、マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるチームの日程が過密化する来月に向けて、マクトミネイの復帰を目指している。スコットランド代表MFは、ジェノアに2-0で勝利した開幕戦と、コモに2-1で敗れた第2節のリーグ戦2試合に出場した後、土曜日のインテル戦での3-2の敗戦を欠場した。クラブは、シーズン序盤の段階でこの問題に対処することで、厳しい冬場を前に万全のコンディションに到達できることを期待している。
復帰に向けた規定上および身体面でのステップについて説明したスポーティングディレクターのジョバンニ・マンナは、マクトミネイがプレーに向けた完全なメディカルクリアランスを得るまで28日間待たなければならないと明かした。この義務的な待機期間は、こうした処置における標準的なプロトコルであり、高い身体的負荷の下でも心拍リズムの安定を確保するためのものだ。
カステル・ヴォルトゥルノで慎重な経過観察
ナポリは今後数週間にわたり、チームにとっての重要性を十分に認識した上で、彼の回復状況を注意深く見守ることになる。このスコットランド人は2024-25シーズンのセリエA制覇で中心的役割を果たし、その活躍によりセリエA年間最優秀選手賞を受賞。さらに2025-26シーズンのスーペルコッパ・イタリアーナ制覇にもチームを導いた。
復帰時期は最終的に、処置への反応とその後のリハビリの経過次第となる。イングランドから戻り次第、クラブのカステル・ヴォルトゥルノ拠点のメディカルチームが日々の状態を管理する。
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ナポリ、アーセナル戦とボローニャ戦での巻き返しを狙う
リーグ戦で連敗を喫したナポリは、水曜日にアーセナルをホームに迎えてUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦に臨む中、立て直しを図るはずだ。アッレグリ率いるチームはその後、日曜日にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでボローニャを迎え、再びセリエAに意識を切り替える。
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