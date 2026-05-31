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スコット・マクトミネイは、親善試合で勝利した直後、ビリー・ギルモアが「残酷な」怪我でワールドカップを欠場することになり、「深く心を痛めている」と語った。
スコットランドにとって大きな打撃
スコットランドサッカー協会は、代表チームがキュラソーに勝利した土曜の夕方、この悲しいニュースを発表した。スティーブ・クラーク監督率いるチームは、大会直前に主力選手の1人を失い、祝賀ムードに影が差した。
マクトミネイと並んで中盤の要だったギルモアは、この試合の後半に負傷。検査の結果、グループステージまでに回復するのは不可能と判断され、代表から離脱した。
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マクトミネイとチームメイトは「打ちのめされている」
ギルモアの欠場が判明し、ロッカールームは興奮から一転、静かな悲しみに包まれた。ナポリでチームメイトのマクトミネイは「深く心を痛めている」と語り、クラーク監督率いるスコットランド代表で築いた2人の連携が絶妙だっただけに、その損失は大きい。
マクトミネイはインスタグラムにこう投稿した。「兄弟、本当に心が張り裂ける思いだ。サッカーは残酷だが、君がこんな目に遭うべきではない。頭を上げて。選手もスタッフも国全体も君を愛している。」
スティーブ・クラークが「残酷な」タイミングに言及
クラーク監督は、元チェルシーとブライトン所属のギルモアの離脱について「予選突破に欠かせなかった選手で、このタイミングでの負傷はチーム全員にとって非常に残念だ」と語った。
クラークは「ビリーには胸が痛む。彼はワールドカップ予選で不可欠だった。この怪我のタイミングは残酷で、皆が彼を気の毒に思う。彼は自分が選手として、人間としてどう評価されているか知っている。今夜、言葉では慰められないだろうが、将来大きな大会が待っていると確信している」と語った。
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イタリアではリハビリテーションへの注目が高まっている。
ギルモアは大会中に代表に合流せず、イタリアでリハビリを開始する。ナポリは来季リーグ開幕までに彼をピッチに戻すため、リハビリを引き継ぐ。スコットランドサッカー協会は「代表全員がビリーの早期回復を願っている。彼はナポリでリハビリを続ける」と発表した。
スコットランド代表は来週ニュージャージーでボリビアと親善試合を行い、グループCではボストンでハイチとモロッコ、その後マイアミでブラジルと対戦する。