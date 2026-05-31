スコットランドサッカー協会は、代表チームがキュラソーに勝利した土曜の夕方、この悲しいニュースを発表した。スティーブ・クラーク監督率いるチームは、大会直前に主力選手の1人を失い、祝賀ムードに影が差した。

マクトミネイと並んで中盤の要だったギルモアは、この試合の後半に負傷。検査の結果、グループステージまでに回復するのは不可能と判断され、代表から離脱した。