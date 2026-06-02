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Scott McTominay Inter Napoli 2025-2026Getty Images
Mohamed Saeed

翻訳者：

スコット・マクトミネイは、「イタリアの女王」と呼ばれる恋人カム・リーディングと日差しあふれる大会前休暇を過ごし、ワールドカップへの準備を整えた。

スコット・マクトミネイ
ワールドカップ
スコットランド
ナポリ
セリエ A

スコット・マクトミネイは、スクデット制覇とナポリでの新生活を経て、キャリア最大の転機となった1年を過ごした。2026年ワールドカップに向け、パートナーのキャム・リーディングとリフレッシュし、代表チームに合流する。

  • ナポリ王としての生活

    2024年夏、マンチェスターから南イタリアへ移籍したマクトミネイは著しく成長した。オールド・トラッフォードではローテーション要員に過ぎなかったが、セリエA強豪チームの心臓となり、歴史的リーグ優勝に貢献した。地元の熱狂的ファンに支えられ、パートナーのキャム・リーディングはナポリサポーターから「イタリアの女王」と呼ばれている。

    2026年ワールドカップのスコットランド代表として出場する準備を進める彼は、大会前に恋人カム・リーディングと休暇を過ごし、太陽の下でリラックスした。彼女はインスタグラムに旅行の写真を投稿した。


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  • 「リカバリーオタク」の成果

    2024-25シーズン、マクトミネイはプレミアリーグを去った。そしてほとんど誰も予想しなかった活躍を見せた。彼はセリエA最優秀選手に選ばれた。エルリング・ハーランドやジュード・ベリンガムを抑え、バロンドール候補にも入った。 この急激なパフォーマンス向上は偶然ではない。赤色光療法やブルーライトカットメガネを取り入れるなど、「回復オタク」としてのマインドセットが成果を支えている。

    個人栄誉も、ユース時代から続く勤勉さを変えない。彼は稀有な選手だ。サー・アレックス・ファーガソン時代のマンチェスター・ユナイテッド・アカデミーで鍛えられた最後の世代の一人として、高い基準を妥協せず、その姿勢を今夏の国際舞台でも示そうとしている。


  • 高性能へのこだわり

    ワールドカップに向けたマクトミネイの準備は、コンテ監督の下で行う戦術練習と同じほど綿密だ。彼は「常に最高のコンディションを保ち、できるだけ長くプレーしたいと自負してきた。それが基本だ」と語る。オフ中でも、このMFは世界最高峰のボックス・トゥ・ボックス選手へと成長させた「小さな向上」を追い続けている。

    インタビューに30分も早く現れたことこそ、彼をどの監督も信頼してきた理由だ。「トレーニングは終わりました。今は次の試合に向けて休んでいます」と彼は言う。休息さえも、90分間ミッドフィールドを支配するための計算された一歩なのだ。


  • Scott McTominay Cam Reading Serie A footballer of the year 2025Getty/GOAL

    新しい文化への適応

    マクトミネイの活躍はピッチ内だけではない。彼はイタリアの生活にも完全に溶け込んでいる。アントニオ・コンテ監督は練習では厳格だが、このMFの文化適応にも一役買っている。マクトミネイは語学学習の難しさを認めつつ、ジムでのトレーニングと同じ熱意で取り組んでいる。

    彼は「イタリア語は難しい。僕は早口だが、イタリア人ももっと速い。トレーニングやホテル、街中で少しずつ覚えている」と語る。ワールドカップが迫る中、ナポリで「新リーダー」と呼ばれる彼は、大舞台でも存在感を示せることを証明する準備ができている。

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