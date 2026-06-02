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スコット・マクトミネイは、「イタリアの女王」と呼ばれる恋人カム・リーディングと日差しあふれる大会前休暇を過ごし、ワールドカップへの準備を整えた。
ナポリ王としての生活
「リカバリーオタク」の成果
2024-25シーズン、マクトミネイはプレミアリーグを去った。そしてほとんど誰も予想しなかった活躍を見せた。彼はセリエA最優秀選手に選ばれた。エルリング・ハーランドやジュード・ベリンガムを抑え、バロンドール候補にも入った。 この急激なパフォーマンス向上は偶然ではない。赤色光療法やブルーライトカットメガネを取り入れるなど、「回復オタク」としてのマインドセットが成果を支えている。
個人栄誉も、ユース時代から続く勤勉さを変えない。彼は稀有な選手だ。サー・アレックス・ファーガソン時代のマンチェスター・ユナイテッド・アカデミーで鍛えられた最後の世代の一人として、高い基準を妥協せず、その姿勢を今夏の国際舞台でも示そうとしている。
高性能へのこだわり
ワールドカップに向けたマクトミネイの準備は、コンテ監督の下で行う戦術練習と同じほど綿密だ。彼は「常に最高のコンディションを保ち、できるだけ長くプレーしたいと自負してきた。それが基本だ」と語る。オフ中でも、このMFは世界最高峰のボックス・トゥ・ボックス選手へと成長させた「小さな向上」を追い続けている。
インタビューに30分も早く現れたことこそ、彼をどの監督も信頼してきた理由だ。「トレーニングは終わりました。今は次の試合に向けて休んでいます」と彼は言う。休息さえも、90分間ミッドフィールドを支配するための計算された一歩なのだ。
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新しい文化への適応
マクトミネイの活躍はピッチ内だけではない。彼はイタリアの生活にも完全に溶け込んでいる。アントニオ・コンテ監督は練習では厳格だが、このMFの文化適応にも一役買っている。マクトミネイは語学学習の難しさを認めつつ、ジムでのトレーニングと同じ熱意で取り組んでいる。
彼は「イタリア語は難しい。僕は早口だが、イタリア人ももっと速い。トレーニングやホテル、街中で少しずつ覚えている」と語る。ワールドカップが迫る中、ナポリで「新リーダー」と呼ばれる彼は、大舞台でも存在感を示せることを証明する準備ができている。