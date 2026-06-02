2024年夏、マンチェスターから南イタリアへ移籍したマクトミネイは著しく成長した。オールド・トラッフォードではローテーション要員に過ぎなかったが、セリエA強豪チームの心臓となり、歴史的リーグ優勝に貢献した。地元の熱狂的ファンに支えられ、パートナーのキャム・リーディングはナポリサポーターから「イタリアの女王」と呼ばれている。

2026年ワールドカップのスコットランド代表として出場する準備を進める彼は、大会前に恋人カム・リーディングと休暇を過ごし、太陽の下でリラックスした。彼女はインスタグラムに旅行の写真を投稿した。



