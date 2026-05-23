スコット・マクトミネイは残留決定。ナポリはプレミアリーグとサウジアラビアのオファーを拒否し、新契約交渉を継続中。

ナポリはマクトミネイに巨額の新契約を提示し、他クラブの関心を遮断しようとしている。2030年までの延長と2031年までのオプションが付いた契約交渉が急ピッチで進む。29歳のマクトミネイは全盛期をアズーリに捧げ、大幅な給与アップも得られる見込みだ。

マクトミネイは以前、イタリアでの生活に満足していると語った。「私の代理人は私の将来についてクラブとしか話していません。私はここでとても幸せで、将来も長くナポリでプレーする自分を想像できます」



