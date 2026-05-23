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スコット・マクトミネイは残留決定。ナポリはプレミアリーグとサウジアラビアのオファーを拒否し、新契約交渉を継続中。
ナポリではマクトミネイは「手放せない存在」と見なされている
イングランドやサウジ・プロリーグから関心が寄せられ、巨額オファーも届いたが、ナポリはマクトミネイの今夏移籍を完全否定した。イタリア『トゥットスポルト』によると、ナポリはプレミア2クラブとサウジ1クラブのオファーを拒否したという。
元マンチェスター・ユナイテッドの彼はセリエAで好パフォーマンスを示しており、クラブ首脳は将来計画の柱と位置づけている。プレミア復帰の噂もあるが、加入わずか2年で放出す考えはない。
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新たな長期契約が提示された
ナポリはマクトミネイに巨額の新契約を提示し、他クラブの関心を遮断しようとしている。2030年までの延長と2031年までのオプションが付いた契約交渉が急ピッチで進む。29歳のマクトミネイは全盛期をアズーリに捧げ、大幅な給与アップも得られる見込みだ。
マクトミネイは以前、イタリアでの生活に満足していると語った。「私の代理人は私の将来についてクラブとしか話していません。私はここでとても幸せで、将来も長くナポリでプレーする自分を想像できます」
イタリアーノがベンチ席の最前列を確保
選手層は安定しているが、コーチングスタッフは大幅に入れ替わる。最終戦で退任するアントニオ・コンテの後任には、ヴィンチェンツォ・イタリアーノが最有力だ。アウレリオ・デ・ラウレンティス会長は、ボローニャを率いるイタリアーノを以前から高く評価し、2021年と2024年に獲得を逃している。
3度目の正直が実現する形だ。ナポリはイタリアーノと2年契約＋3年目の延長オプションを準備している。戦術は大きく変わる見込みだが、クラブは中核スタッフを信頼。スポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナはローマの関心 despite 残留する見通し。一方『トゥットスポルト』は、元ナポリ監督マウリツィオ・サッリがアタランタへ移籍すると報じた。
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プレミアリーグの強豪クラブがベルガラに注目
マクトミネイは残留の見通しだが、ナポリの別な若手選手がイングランドから強い関心を集めている。アントニオ・ヴェルガラにはプレミアリーグの強豪から2500万～3000万ユーロの正式オファーが届いたと報じられ、セリエAの2クラブも注目。夏に競合入札となる可能性もある。
ナポリは売却益をイタリアーノ監督の補強資金に回せるが、現時点では主力残留を最優先し、次期監督がスクデットを争える戦力を維持する方針だ。