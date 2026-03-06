Getty Images
スコット・マクトミネイの代理人がイタリア入りか。ナポリが契約更新を急ぐ中、プレミアリーグ復帰の噂も浮上
ナポリのマクトミネイ獲得作戦
このミッドフィルダーは2月7日に負った腱の負傷から完全復帰を目指している最中だが、彼の不在はチームにおける重要性を一層浮き彫りにした。夏の移籍市場が迫る中、ナポリ首脳陣は29歳の選手に対し、セリエAを代表する選手としての地位を反映した条件改善契約を提示し、潜在的な獲得候補クラブを牽制する意向だ。
ナポリサミットに向けた代理人たちが設定された
スコットランド人選手の将来を決定づける月となる3月、代理人が正式な協議のためナポリ入りする予定だ。報道によれば、クラブ側は既に現行契約（2028年満了予定）の延長を明確に希望している。マクトミネイはナポリで「神のように感じている」と伝えられ、今後の交渉に好材料となっている。
この動きは、イングランドのクラブが彼の状況を注視しているという根強い噂が流れる中で行われた。しかし、選手本人は最近、こうした噂について言及し、「私の代理人は、私の将来について誰とも連絡を取っていません。彼は私とクラブとのみ話します。新聞社には何も言っていません」と述べた。 私はここで非常に幸せだ。私にとって、私はナポリの選手であり、それだけが私の関心事だ。将来は非常に重要であり、私はナポリで長くプレーする自分を想像できる」
ゴール前で驚異的な活躍
マクトミネイのイタリアでの活躍は統計的にも驚異的で、デビューシーズンにリーグ最優秀選手に選ばれた実績をさらに上回っている。2025/26シーズンでは、全大会通算で既に2桁得点を記録し、セリエAで6得点、チャンピオンズリーグで4得点を挙げている。創造的な貢献も同様に印象的で、今シーズンこれまでにチームメイトに4アシストを供給している。
この決定力の高さがコンテ監督にとって不可欠な存在となっている。自身の成長についてマクトミネイはこう語る。「ナポリでは戦術面でもフィジカル面でも成長できた。イタリアの戦術はプレミアリーグとは異なる。プレイ方法、取るべき動き、フリーになる方法、相手エリアで脅威となる方法、そして守備の仕方を非常に短期間で適応し学ぶ必要があった。素晴らしい学びの過程で、その一瞬一瞬を楽しんだ」
ナポリ、マクトミネイ獲得に向け奮闘中
選手の公的なコミットメントにもかかわらず、ナポリのレオナルド・ジャマリオリ部長は以前、プレミアリーグの誘惑に対する懸念を認めていた。同部長は、クラブがスター選手を留めたいと考えている一方で、彼のパフォーマンスは最高の舞台に値すると告白した。 「もちろん心配している。しかし最終的には、特にスコットは素晴らしい人間だ。今後数年間で次のレベルに到達してほしい。今すぐではないかもしれない、来年でもないかもしれないが、彼はそれに値する」とジャマリオリは語った。
現時点ではピッチ上の戦績と契約延長交渉が焦点だ。一部報道では個人的な事情によるイングランド復帰の意向が示唆されているが、代理人の来訪予定はナポリのプロジェクトへの継続的な関与を示唆している。スクデット争いが激化する中、マクトミネイの新契約獲得はイタリアの強豪クラブによる強力な意思表明となるだろう。
