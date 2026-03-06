スコット・マクトミネイの代理人がイタリア入りか。ナポリが契約更新を急ぐ中、プレミアリーグ復帰の噂も浮上

マクトミネイのイタリアでの活躍は統計的にも驚異的で、デビューシーズンにリーグ最優秀選手に選ばれた実績をさらに上回っている。2025/26シーズンでは、全大会通算で既に2桁得点を記録し、セリエAで6得点、チャンピオンズリーグで4得点を挙げている。創造的な貢献も同様に印象的で、今シーズンこれまでにチームメイトに4アシストを供給している。

この決定力の高さがコンテ監督にとって不可欠な存在となっている。自身の成長についてマクトミネイはこう語る。「ナポリでは戦術面でもフィジカル面でも成長できた。イタリアの戦術はプレミアリーグとは異なる。プレイ方法、取るべき動き、フリーになる方法、相手エリアで脅威となる方法、そして守備の仕方を非常に短期間で適応し学ぶ必要があった。素晴らしい学びの過程で、その一瞬一瞬を楽しんだ」