スコット・マクトミネイがマンチェスター・ユナイテッドからナポリへ移籍し、新しいファッションセンスとロングヘアへのこだわりについて語った。

マクトミネイは現在、スコットランドを率いて28年ぶりのワールドカップ出場を目指す。その原動力となったのは、予選デンマーク戦で決めた象徴的なオーバーヘッドキックだ。 その伝説的ゴールが生まれた試合の写真をすべてナポリのチームメイト、ラスムス・ホイユンドのロッカーに貼り、予選敗退を思い出させた。マクトミネイは、トレーニング場でからかい続けた結果、「もうオーバーヘッドキックは見られない」と笑った。

このゴールはスコットランドで社会現象となり、紙幣にも描かれた。 ハンプデン・パークの外壁にはそのゴールの壁画も掲げられているが、マクトミネイは謙虚だ。「本当に感謝している。でも、少し恥ずかしい。トレーニング中に全選手が目にできる高い場所に自分の顔が載っているのは、現実離れした感覚だ」と語った。



