Getty Images
翻訳者：
スコット・マクトミネイがマンチェスター・ユナイテッドからナポリへ移籍し、新しいファッションセンスとロングヘアへのこだわりについて語った。
イタリアのライフスタイルとファッションを取り入れる
ナポリ生活はマクトミネイをピッチ外でも変えた。ミッドフィルダーは髪を伸ばし、より洗練されたスタイルを取り入れた。「ここの服も、着こなし方も、生地も本当に好き。自分を素敵に見せる生活に慣れるのが楽しい」と『GQ』誌に語った。
彼はハイエンドなイタリアンスタイルを追求するためテーラーに依頼し、ロゴを控えた洗練された装いを選んでいる。
- Getty Images Sport
地中海に新たな風
マクトミネイは長い髪型をキープし、世界中のファンの注目を集めている。「正直、何が起きたのか自分でもよく分からない。この長さまで伸ばそうと思ったことはないからね」
彼はこう付け加えた。「マンチェスターにいた頃は髪型を頻繁に変えていたが、今は自分に合うスタイルを見つけ、長い髪も気に入っている。正直、ずっと楽だ」と語り、地中海のような環境が自分をより自然体にしてくれると示唆した。
- (C)Getty Images
スコットランドと共に歴史をたどる
30歳の誕生日を目前に控えたマクトミネイは、北米開催のワールドカップを存分に楽しもうと決意している。「準備期間を含め、一分一秒を楽しみながら過ごしたい」と語った。「40歳や50歳になった時に『あの時は不安すぎた、緊張しすぎた』なんて思いたくない。 年齢を重ねるにつれ、キャリアは短いと感じます。だから、楽しむべきです」
スコットランド代表の目標はシンプルで、かつ野心的だ。グループステージ突破という、国史上初の快挙を目指す。
ホジュランドいじめとオーバーヘッドキックの遺産
マクトミネイは現在、スコットランドを率いて28年ぶりのワールドカップ出場を目指す。その原動力となったのは、予選デンマーク戦で決めた象徴的なオーバーヘッドキックだ。 その伝説的ゴールが生まれた試合の写真をすべてナポリのチームメイト、ラスムス・ホイユンドのロッカーに貼り、予選敗退を思い出させた。マクトミネイは、トレーニング場でからかい続けた結果、「もうオーバーヘッドキックは見られない」と笑った。
このゴールはスコットランドで社会現象となり、紙幣にも描かれた。 ハンプデン・パークの外壁にはそのゴールの壁画も掲げられているが、マクトミネイは謙虚だ。「本当に感謝している。でも、少し恥ずかしい。トレーニング中に全選手が目にできる高い場所に自分の顔が載っているのは、現実離れした感覚だ」と語った。