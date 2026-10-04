Ball Raw Images
翻訳者：
スコットランド、セバスティアン・ポコニョリ体制初勝利 アンディ・ロバートソンはケニー・ダルグリッシュに続く通算100試合出場の快挙
タータン軍団の主将にとって記念すべき夜
スコットランドはついに、2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ初戦を重要なスコピエでの敵地2-0勝利で飾った。トシェ・プロエスキ・アレナで行われたこの一戦で、ロバートソンはスコットランド男子サッカー史上2人目となる通算100キャップ到達を果たした。ダルグリッシュ（102試合）に続く記録である。
試合終了後、『BBC Scotland』の取材に応じた元リヴァプールの左SBは、次のように認めた。「自分にとって全てを意味するし、家族にとっても全てを意味する。これで100回も家を空けてきたわけで、妻には申し訳なく思わないといけないね！ 信じられないような旅だった。初戦のことは覚えているし、あれからずっと積み重ねてきた。自分にとって感情的なものだ。この国を愛しているし、男子では自分より前にそれを成し遂げたのは1人しかいない。だから本当に特別な達成だ」
- Ball Raw Images
複数の面でダルグリッシュを追う
この機会を印象づけるかのように、ロバートソンは敵陣深くで異例なほど積極的な攻撃的役割を担い、開始13分までに4本のシュートを記録。冗談交じりにこう語った。「最初の数分は、ケニー・ダルグリッシュが自分の得点記録を心配するんじゃないかと思ったよ！ 僕は6本くらいシュートを打ったからね！ いいセレモニーもしてくれたけど、僕は勝利が欲しいと伝えていた。勝つためにみんなが本当によくやってくれたし、僕と家族にとって特別なものになる」
キーラン・ボウイーは7分に見事なカーブシュートを突き刺し、試合の流れを決定づけた。このFWにとっては、A代表での初ゴールを鮮やかな形で記録した一撃となった。
スコピエでの激闘と支配力
アウェーのチームは試合終盤にスコット・マッケナが一発退場となって守備面で緊張が走ったものの、試合の主導権を握り続けた。ジョン・マッギンは69分、ゴール前の混戦後に得たPKを冷静に決め、ホームチームの抵抗に事実上終止符を打った。この粘り強いパフォーマンスは、スロベニア戦とスイス戦でのそれまでのつまずきから立て直しを図るチームに大きな安堵をもたらし、選手たちが新たなコーチングスタッフの戦術的要求を素早く理解しつつあることを示した。
- Ball Raw Images
ネーションズリーグを見据えて
この勝ち点3によって、スコットランドは2026-27 UEFAネーションズリーグのグループB1順位表で3位に浮上した。すぐに視線は、10月6日にハムデン・パークで行われるスロベニアとのホームゲームへ向かう。この第4節で秋の代表ウインドーは終了し、グループステージは11月の最後の連戦で再開される。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。