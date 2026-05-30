前半終了間際、周囲に誰もいない状態でピッチに倒れ込んだ24歳の選手に即座に懸念が寄せられた。治療を受けたがプレー続行は不可能で、すぐに交代した。これにより、米国へ出発する前のスコットランド代表の最終調整に暗雲が漂った。

試合後、スティーブ・クラーク監督は、元チェルシー、ブライトン所属の同選手が画像診断を受ける予定だと明かした。ボストンでのハイチとのW杯初戦まであと2週間余り。代表の要である彼にとって、これ以上の悪材料はなかった。その後、スコットランドサッカー協会が正式に発表を行った。

声明では「キュラソー戦で負った膝の負傷により、ギルモアは2026 FIFAワールドカップに出場できない」と発表された。

代表全員で彼の早期回復を祈っています。 Gilmourは現在、所属クラブSSCナポリでリハビリを開始する予定です。」