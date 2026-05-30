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スコットランド戦で負傷したビリー・ギルモアがW杯出場を断念。スティーブ・クラーク監督の悪夢が現実となった。
中盤の要がワールドカップを欠場
前半終了間際、周囲に誰もいない状態でピッチに倒れ込んだ24歳の選手に即座に懸念が寄せられた。治療を受けたがプレー続行は不可能で、すぐに交代した。これにより、米国へ出発する前のスコットランド代表の最終調整に暗雲が漂った。
試合後、スティーブ・クラーク監督は、元チェルシー、ブライトン所属の同選手が画像診断を受ける予定だと明かした。ボストンでのハイチとのW杯初戦まであと2週間余り。代表の要である彼にとって、これ以上の悪材料はなかった。その後、スコットランドサッカー協会が正式に発表を行った。
声明では「キュラソー戦で負った膝の負傷により、ギルモアは2026 FIFAワールドカップに出場できない」と発表された。
代表全員で彼の早期回復を祈っています。 Gilmourは現在、所属クラブSSCナポリでリハビリを開始する予定です。」
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クラーク、ギルモアに心を痛める
クラークはこう語った。「ビリーはワールドカップ予選で不可欠な存在だった。このタイミングで怪我をしたのはあまりに残酷で、皆で心を痛めている。
彼は自分が選手として、また人間としてどれだけ評価されているか知っている。今夜、言葉では慰められないだろうが、将来大きな大会でプレーすると確信している」
発表前、クラーク監督は記者団にこう語った。「ビリーの負傷は大きな失望だ。診断結果を待っている。100％心配している」。
ギルモアはタックルで負傷し、自ら交代を申し出た。これは大抵、重傷の兆候だ。「彼が飛行機に乗れるよう、ただ祈っている」とクラークは語った。
勝利の陰で体調が懸念されている。
この負傷で、ハンプデンでの実り多い午後の試合はやや水を差された。スコットランドは4-1で勝利したが、ディック・アドヴォカート率いるチームを相手に楽な試合ではなかった。タヒス・チョンがアウェーチームに先制点を奪ったが、前半終了7分前にユルゲン・ロカディアが退場し、流れはホームチームに傾いた。
ギルモアに代わり入ったフィンレイ・カーティスがA代表初ゴールで同点とし、さらにローレンス・シャンクランドの2得点とライアン・クリスティのPKで「タータン・アーミー」は勝利を飾った。それでも、この日のパフォーマンスはスターMFの負傷というニュースの前に影が薄れた。
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開幕戦を控えた戦術的な課題
点差は開いたが、クラーク監督は11対11の状況で試練が欲しかったと語った。「レッドカードで流れは変わった。10人になった相手にチャンスを作り、複数得点を奪えた」とグループステージを見据えた。
続けて「国際試合で勝てたのは嬉しいが、11対11のままならスペースを見つける良い練習になった。11人相手にも10人相手に作ったようなチャンスを作れたか試したかった」と語った。