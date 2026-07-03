スケジュールはすでに決定しているようだ。FCバイエルンはハリー・ケインとの交渉で大きな譲歩をする用意がある。

イングランド代表のケインはベスト16に進出し、月曜午前2時（ドイツ時間）に共催国メキシコと対戦する。決勝に進めば、32歳のケインは7月19日まで代表としてプレーする。

バイエルンとの契約は2027年6月30日までで、双方とも延長を希望しているが条件は一致していない。

ケインはさらに3年間の延長を希望しているが、FCBは当面2029年までの契約にとどめたい意向だ。ケインは最近、次回の契約がキャリア最後の大型契約になると明かし、「最大限の成果を挙げたい」と語った。

「今は話し合う時期ではない。双方とも現状に満足しており、まずは今シーズンを戦い、できればW杯にも出場したいと伝えた」と、彼はバイエルンとのシーズン終了後に強調した。