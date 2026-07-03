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Christian Guinin

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スケジュールはすでに決定しているようだ。FCバイエルンはハリー・ケインとの交渉で大きな譲歩をする用意がある。

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バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケインの件を早く決めたい考えだ。新契約交渉の日程はすでに決まっているという。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ドイツの最多優勝クラブの幹部は、米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップ後に会合を開く予定だ。

  • イングランド代表のケインはベスト16に進出し、月曜午前2時（ドイツ時間）に共催国メキシコと対戦する。決勝に進めば、32歳のケインは7月19日まで代表としてプレーする。

    バイエルンとの契約は2027年6月30日までで、双方とも延長を希望しているが条件は一致していない。

    ケインはさらに3年間の延長を希望しているが、FCBは当面2029年までの契約にとどめたい意向だ。ケインは最近、次回の契約がキャリア最後の大型契約になると明かし、「最大限の成果を挙げたい」と語った。

    「今は話し合う時期ではない。双方とも現状に満足しており、まずは今シーズンを戦い、できればW杯にも出場したいと伝えた」と、彼はバイエルンとのシーズン終了後に強調した。

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ケインはワールドカップでもイングランド代表として好調だ

    それでも契約延長はほぼ確実だ。ロマーノ氏によると、バイエルンは32歳のハリー・ケインの要求を受け入れる方針で、「彼が望むものを与える」という。バルセロナ移籍の噂はすでに消えた。

    ケインは2023年、移籍金約1億ユーロでトッテナムから加入。年俸2500万ユーロでチーム最高給だ。昨季は公式戦51試合で61得点7アシストをマークした。

    代表でも好調で、W杯4試合で5得点。ガーナ戦（0-0）のみ無得点だった。

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