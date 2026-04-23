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【スクープ】解任されたリアム・ロゼニオがチェルシーから受け取る金額は？ クラブは2400万ポンドの支払いを避けるため、巧妙な「解約条項」を盛り込んでいた。
ブルーズ取締役会、戦略的撤退
チェルシーは水曜日、プレミアリーグ5連敗で1得点も奪えなかった不振を受け、ロゼニオール監督を正式解任した。 特にブライトン戦での0-3の敗北が決定打となり、クラブは8位に落ち、深刻なアイデンティティ危機に直面している。ロゼニオールは23試合で10敗し、1993年11月のグレン・ホドル以来、チェルシー監督として最速で2桁敗戦に達した。
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「中止条項」で数百万ドルを節約
当初は、元監督の長期契約により、この西ロンドンのクラブが2400万ポンドの和解金を支払う見込みだった。しかしスカイ・スポーツによると、クラブは契約解除条項を交渉し、補償額を大幅に削減した。この条項により、2032年までの契約を6年残してローゼニオール解任しても、クラブは重い負担を回避できた。
暫定指導体制下での移行
ローゼニオールの退任を受け、理事会は新監督の正式任命を夏まで待つことを決定した。後任は暫定でアシスタントコーチのカルム・マクファーレンが務め、今シーズンの残り5試合を率いながら、分裂したロッカールームの士気回復を図る。
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マクファーレンにとってのウェンブリーでの試練
マクファーレン暫定監督は、士気が落ちたチームを率い、日曜にウェンブリーで行われるFAカップ準決勝リーズ戦という急務に直面している。チェルシーにとってカップ戦制覇はタイトル獲得の最後の望みだが、自信を失うチームを鼓舞し、好調リーズを破る必要がある。 試合後、暫定監督は欧州大会出場へ得点を増やす方策を急ぐ。