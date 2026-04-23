チェルシーは水曜日、プレミアリーグ5連敗で1得点も奪えなかった不振を受け、ロゼニオール監督を正式解任した。 特にブライトン戦での0-3の敗北が決定打となり、クラブは8位に落ち、深刻なアイデンティティ危機に直面している。ロゼニオールは23試合で10敗し、1993年11月のグレン・ホドル以来、チェルシー監督として最速で2桁敗戦に達した。



