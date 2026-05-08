正式調査の開始決定は、クラブ首脳が今回の騒動を「極めて深刻な事態」と捉え、法的措置が必要と判断したことを示す。選手たちは収入減に加え、チーム環境を損なったとしてクラブから追加の罰金も科される可能性がある。手続きは数週間かかり、出場停止が今シーズンに適用されるのか、来シーズンに持ち越されるのかは不明だ。