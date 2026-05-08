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【スクープ】練習場での乱闘でウルグアイ人MFが入院。フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニにレアル・マドリードから厳しい処分が下される可能性。
マドリード、バルベルデとチュアメニの件を調査開始
クラブは事態を軽視しようとしているが、マドリードはチュアメニとバルベルデの間に深刻な衝突があったと認めた。内部調査では、バルベルデが頭部負傷で入院し、回復に最大14日かかる重大な規律違反に焦点が当てられている。公式指導者が調査を監督し、両MFは最大1か月活動停止の可能性がある。
- AFP
デュオは1か月間の出場停止処分を受ける可能性がある。
懲戒手続きで、新任指導者は証言と練習場の証拠に基づき告発状を作成する。告発が正式に通知されると、フランス人選手とウルグアイ人選手は調査官に答弁書を提出する期間が与えられる。『ムンド・デポルティーボ』によると、告発が認められた場合、両選手は「10〜30日の活動停止と給与停止」の処分を受ける可能性がある。
ウルグアイとフランスのスター選手には深刻な影響が及ぶ。
正式調査の開始決定は、クラブ首脳が今回の騒動を「極めて深刻な事態」と捉え、法的措置が必要と判断したことを示す。選手たちは収入減に加え、チーム環境を損なったとしてクラブから追加の罰金も科される可能性がある。手続きは数週間かかり、出場停止が今シーズンに適用されるのか、来シーズンに持ち越されるのかは不明だ。
- AFP
エル・クラシコ、優勝を懸けた一戦
バルベルデ不在のマドリードは、過密日程を乗り切らねばならない。さらにチュアメニの出場停止も迫り、アルベロア率いる中盤は大きな穴が開く。 日曜のバルセロナとの「エル・クラシコ」で負ければ、バルセロナがリーガ優勝を決める。懲戒手続きが終了に近づく中、クラブ首脳は厳格な基準を維持しつつ、2人をどう復帰させるか慎重に判断する必要がある。