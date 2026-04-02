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【スクープ】マンチェスター・ユナイテッド、年俸総額を100万ポンド以上削減するため、高年俸選手5人を放出する計画
5人の選手がオールド・トラッフォードを去る見通し
オールド・トラッフォードで計画されている選手流出の規模は甚大で、主力選手5名の退団が見込まれている。カゼミーロのシーズン終了後の退団はすでに確定しており、ジャドン・サンチョも6月に現在の契約が満了すれば完全移籍する見通しだ。また、マンチェスター・ユナイテッドは現在レンタル移籍中の選手たちを完全移籍に切り替えることも目指している。 現在それぞれバルセロナとナポリに所属するマーカス・ラッシュフォードとラスムス・ホイユンドに加え、今シーズンをトラブゾンスポルで過ごしているGKアンドレ・オナナも放出候補となっている。
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レッド・デビルズ、抜本的な財政再建を目指す
ベテランのスター選手や注目度の高いレンタル選手を戦力から外すことで、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ出場シーズンにおいて、年間約6,200万ポンド（8,200万ドル）の経費削減を見込んでいる。この措置は、「利益と持続可能性に関する規則」を順守しつつ、今後の移籍市場でトップクラスの選手を獲得し続けるために不可欠であると見なされている。 この計画では、安定したリターンをもたらさなかった高額な投資から撤退することが含まれている。一部の退団はすでに確定しているが、その他の退団については、欧州のクラブによる完全移籍条項の発動次第となる。
チャンピオンズリーグ出場権獲得が財政上の緊急性を生み出している
マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグで3位につけているが、ピッチ上での成功は財政面での問題を伴っている。チャンピオンズリーグ出場権を獲得すると、チームの大部分の選手の給与が25％引き上げられることになる。この自動的な給与増に加え、今年支払期限を迎える1億9000万ポンド（2億5100万ドル）の既存の移籍金債務があるため、カゼミーロやサンチョといった選手を放出することは、もはや選択ではなく必然となっている。 オナナの退団やハリー・マグワイアの契約条件の再交渉も、この戦略の重要な柱となっている。マグワイアは減俸で残留すると見込まれるが、その節約分は、ブレイク中のスター選手コビー・マイヌーとの高額な新契約や、カゼミーロの後継となる長期的な補強に充てられる可能性が高い。
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採用における優先事項
今夏のマンチェスター・ユナイテッドの最優先課題は、カゼミーロの後継となる長期的な戦力を確保することであり、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、ニューカッスルのサンドロ・トナリ、クリスタル・パレスのアダム・ウォートンらが主なターゲットとなっている。しかし、ユナイテッドは2人目のセントラルミッドフィールダーの獲得も視野に入れており、マヌエル・ウガルテが退団することになれば、その獲得は不可欠となるだろう。 このウルグアイ人MFは、2024年にパリ・サンジェルマンから移籍して以来、深刻な不振に陥っており、より多くの出場機会を求めていることが知られている。