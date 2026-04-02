【スクープ】マンチェスター・ユナイテッド、年俸総額を100万ポンド以上削減するため、高年俸選手5人を放出する計画

マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグで3位につけているが、ピッチ上での成功は財政面での問題を伴っている。チャンピオンズリーグ出場権を獲得すると、チームの大部分の選手の給与が25％引き上げられることになる。この自動的な給与増に加え、今年支払期限を迎える1億9000万ポンド（2億5100万ドル）の既存の移籍金債務があるため、カゼミーロやサンチョといった選手を放出することは、もはや選択ではなく必然となっている。 オナナの退団やハリー・マグワイアの契約条件の再交渉も、この戦略の重要な柱となっている。マグワイアは減俸で残留すると見込まれるが、その節約分は、ブレイク中のスター選手コビー・マイヌーとの高額な新契約や、カゼミーロの後継となる長期的な補強に充てられる可能性が高い。