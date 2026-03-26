マンチェスター・U、カゼミーロと契約延長の条項破棄で合意

このブラジル人選手の最近の調子の回復を受けて、一部のサポーターからは再考を求める声も上がっているが、クラブは中盤の全面的な刷新を断固として進める方針だ。クラブ幹部は同選手に対し、契約を更新しないことを伝えた。これを受け、カゼミーロは適切な別れを告げられるよう、自身の退団計画を公表するよう求めた。

クラブ首脳陣は、プロジェクトを前進させるためには中盤に新たな活力が不可欠だと考えている。報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場で獲得したい選手のリストを保有しており、その中にはブライトンのMFカルロス・バレバやノッティンガム・フォレストのMFエリオット・アンダーソンが含まれているという。