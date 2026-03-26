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マンチェスター・U、カゼミーロと契約延長の条項破棄で合意
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自動延長条項を破棄
『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、カゼミーロの当初の契約には今季のプレミアリーグで35試合に先発出場した場合、オールド・トラッフォードでの契約を1年延長するという条項が含まれていた。34歳となった元レアル・マドリーのスター選手は、引き続きスタメンとして安定した活躍を見せ、シーズン終了までにその目標を達成するペースを維持していた。1月に行われた高レベルでの協議を経て、双方はこの合意を無効にすることを選択した。この動きは、カゼミーロがシーズン終了後に退団することが公式に確認された時期と重なり、これによりユナイテッドは週給35万ポンドの契約における5年目の義務を負わずに済み、選手自身も今後の移籍先を完全に自由に選択できるようになった。
- AFP
今後も先発出場可能に
この合意により、カゼミーロはピッチ外での問題に左右されることなく、残りの全試合で先発出場する資格を得たことになる。これにより、純粋に金銭的な理由だけで出場時間を調整しなければならないというプレッシャーが取り除かれた。 1月に指揮を執ったマイケル・キャリック監督は、このブラジル人選手の経験に大きく依存しており、プレミアリーグ29試合中28試合で先発起用している。この条項を撤廃することで、クラブ首脳陣は、自動発動を回避するためにキャリック監督に同選手をベンチに下げるよう要請せざるを得ないという事態を回避し、ユナイテッドがシーズン終盤の巻き返しを図る中で、監督が最強の先発メンバーを選べるようにした。
方針転換はなし
このブラジル人選手の最近の調子の回復を受けて、一部のサポーターからは再考を求める声も上がっているが、クラブは中盤の全面的な刷新を断固として進める方針だ。クラブ幹部は同選手に対し、契約を更新しないことを伝えた。これを受け、カゼミーロは適切な別れを告げられるよう、自身の退団計画を公表するよう求めた。
クラブ首脳陣は、プロジェクトを前進させるためには中盤に新たな活力が不可欠だと考えている。報道によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場で獲得したい選手のリストを保有しており、その中にはブライトンのMFカルロス・バレバやノッティンガム・フォレストのMFエリオット・アンダーソンが含まれているという。
- Getty Images Sport
今後は？
カゼミーロは現在、マンチェスター・ユナイテッドでシーズンを力強く締めくくることに注力しているが、彼の次なる移籍先はシーズン終了まで議論の的となりそうだ。サウジアラビアやアメリカへの移籍説が浮上している一方で、イタリアのインテルも彼の獲得に興味を示していると報じられている。
カゼミーロは現在ブラジル代表に合流しており、代表戦期間中にフランスやクロアチアと対戦する際に出場する見込みだ。その後、このミッドフィルダーはプレミアリーグのリーズ戦でマンチェスター・ユナイテッドに復帰する予定だ。