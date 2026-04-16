【スクープ】マルセイユ、アーセナルへの支払額が増額へ――エタン・ヌワネリを起用しなかったため。リーグ・アンの強豪は、ガナーズの若手選手に感銘を受けなかった

ヌワネリは、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下でプレーできると期待してマルセイユに移籍した。しかし1月の移籍市場が閉幕すると間もなく、ゼルビ監督は混乱の中でクラブを去った。ヌワネリはデビュー戦でゴールを決めたが、ハビブ・ベイ新監督の就任後に評価は急落。ベイ監督は彼の「集中力の欠如」にほとんど忍耐を示していない。

苦境は先日のモナコ戦で顕著だった。メイソン・グリーンウッドが欠場しても、ベイ監督はヌワネリではなくハマド・ジュニア・トラオレを起用。重要な試合で結果を出せると信じていない証拠で、出場時間が伸びなければレンタル料は増え続ける。