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【スクープ】マルセイユ、アーセナルへの支払額が増額へ――エタン・ヌワネリを起用しなかったため。リーグ・アンの強豪は、ガナーズの若手選手に感銘を受けなかった
議事録未作成の罰金
ヴェロドロームでヌワネリがベンチを温め続けているため、マルセイユは予定より高いレンタル料を支払う事態になっている。『レキップ』によると、レンタル料は出場時間と逆比例する仕組みで、出場が少ないほど支払額が増える。 出場時間が伸びれば貸与料は下がるが、結果を出せないためマルセイユの負担は増えている。
リーグ・アンで出場時間を与え、成長を促すはずが、計画は裏目に出た。ヌワネリはここ2か月間先発がなく、クラブ関係者は彼のパフォーマンスと態度に「無関心な印象」を感じていると語っている。結果として、攻撃の要として期待された彼はチーム内序列を下げた。
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デ・ゼルビの要素とベイの冷遇
ヌワネリは、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下でプレーできると期待してマルセイユに移籍した。しかし1月の移籍市場が閉幕すると間もなく、ゼルビ監督は混乱の中でクラブを去った。ヌワネリはデビュー戦でゴールを決めたが、ハビブ・ベイ新監督の就任後に評価は急落。ベイ監督は彼の「集中力の欠如」にほとんど忍耐を示していない。
苦境は先日のモナコ戦で顕著だった。メイソン・グリーンウッドが欠場しても、ベイ監督はヌワネリではなくハマド・ジュニア・トラオレを起用。重要な試合で結果を出せると信じていない証拠で、出場時間が伸びなければレンタル料は増え続ける。
若手選手へのアルテタの厳しい姿勢
ロンドン北部に戻ったミケル・アルテタ監督は、ヌワネリが復帰してもアカデミー出身だからといって特別扱いはしないと明言した。アーセナルを率いる指揮官は、一貫した卓越性の重要性を強調し、こう語っている。「このクラブを定義するのは、アカデミー出身か海外加入かではなく、卓越性と最高を求める姿勢だ。彼らはそれを何年も勝ち取らなければならない。 「我々が勝利し、目指す場所に立つためには、最高レベルでパフォーマンスを維持し続けなければならない」と語った。この妥協のない姿勢は、フランスでの苦難がヌワネリのエミレーツでのキャリアに長期的に影響する可能性を示唆している。
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純利益と夏の退団
収支均衡を目指すアーセナルでは、育成選手ヌワネリを売却した場合、プレミアリーグ規定により純利益となる。報道では、今夏にヌワネリとルイス＝スケリーに約1億ポンド（1億3500万ドル）のオファーが寄せられるとされ、クラブは検討する見込みだ。
ドルトムントが状況を注視しているとされ、ヌワネリのアーセナルでのキャリアは終盤に差し掛かっている。マルセイユでの活躍がなくレンタル料負担が増えたことで、クラブ首脳は彼を売却しアルテタの次期補強資金を確保するのが最善と判断したもようだ。シーズン後にロンドンへ戻る見込みだが、滞在は短期間で終わる可能性がある。