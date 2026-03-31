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【スクープ】マイケル・キャリックがクラブをチャンピオンズリーグ復帰に導けば、マンチェスター・ユナイテッドはアンドレ・オナナを巡る重大な問題に直面することになる
チャンピオンズリーグ復帰が賃上げのきっかけに
ESPNの情報筋によると、マンチェスター・ユナイテッドはアンドレ・オナナの去就をめぐりジレンマに直面している。同クラブが欧州カップ戦出場権を獲得した場合、このゴールキーパーの年俸が大幅に跳ね上がる見込みだからだ。
オナナは9月、トルコのトラブゾンスポルへ1シーズンの期限付き移籍で加入した。この移籍は、2025-26シーズンの欧州カップ戦出場権を逃したことで、マンチェスター・ユナイテッドでのオナナの年俸が大幅に削減されたことが一因となっている。
しかし、マイケル・キャリック監督率いるチームがプレミアリーグで3位につけ、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向け順調に進んでいることから、オナナの年俸は元の水準に戻ることになる見込みだ。
ESPNの情報筋によると、ユナイテッド内では、この給与増により、クラブが財政の均衡を図りつつ同選手の移籍を検討する中で、今夏の移籍市場においてこの29歳への関心を集めることが難しくなるのではないかという懸念があるという。
- AFP
完全撤退に伴う財政的負担
トラブゾンスポルへの完全移籍に関する義務や選択肢がないため、カメルーン代表のオナナは今夏、オールド・トラッフォードに戻ることになる見通しだ。これにより、クラブはオナナの完全移籍またはレンタル移籍の交渉を行う場合、彼の給与の一部を負担しなければならない可能性に直面している。オナナは2023年にインテル・ミラノから加入した際に結んだ契約の残存期間がまだ2年ある。
これはスカウト陣にとって複雑な状況であり、給与が高ければ高いほど、欧州やトルコの潜在的な買い手にとって選手の魅力が薄れることを彼らは認識している。
もしユナイテッドが給与全額を負担する買い手を見つけられなければ、他クラブでの彼の収入を補填せざるを得なくなり、夏の移籍予算にさらなる影響を与えることになるだろう。
オナナ、オールド・トラッフォードでの定位置獲得に意欲
クラブ内での立場が不透明な状況にあるにもかかわらず、このゴールキーパーはプレミアリーグでのキャリアを諦めるつもりはない。オナナに近い関係者はESPNに対し、彼がプレシーズンキャンプにマンチェスター・ユナイテッドのチームに合流し、定位置を勝ち取ることを望んでいると語った。
オナナの代理人は、キャリック監督の下での自身の役割を明確にするため、5月末までにクラブとの話し合いが行われることを期待している。
元アヤックス所属の同選手は、トップレベルでまだ十分に貢献できると信じており、夏の親善試合で自身の価値を証明する機会を求めている。しかし、クラブ首脳陣は、チーム体制のスリム化と、国内リーグでの成功に伴い膨れ上がる可能性のある給与総額の管理を目指しており、異なる計画を持っているかもしれない。
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ラメンスが背番号1を獲得した
しかし、ユナイテッドはロイヤル・アントワープから加入したセンネ・ラメンスの好調ぶりを高く評価しており、来シーズンもこのベルギー人選手が正ゴールキーパーとして起用され続けると見込んでいる。
ラメンスを優先するこの方針は、オナナの復帰への希望をさらに困難なものにしている。クラブは、レンタル移籍中の選手を復帰させるよりも、ゴールキーパー陣のサポートメンバーの再編を検討しているからだ。