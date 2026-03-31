【スクープ】マイケル・キャリックがクラブをチャンピオンズリーグ復帰に導けば、マンチェスター・ユナイテッドはアンドレ・オナナを巡る重大な問題に直面することになる

ESPNの情報筋によると、マンチェスター・ユナイテッドはアンドレ・オナナの去就をめぐりジレンマに直面している。同クラブが欧州カップ戦出場権を獲得した場合、このゴールキーパーの年俸が大幅に跳ね上がる見込みだからだ。

オナナは9月、トルコのトラブゾンスポルへ1シーズンの期限付き移籍で加入した。この移籍は、2025-26シーズンの欧州カップ戦出場権を逃したことで、マンチェスター・ユナイテッドでのオナナの年俸が大幅に削減されたことが一因となっている。

しかし、マイケル・キャリック監督率いるチームがプレミアリーグで3位につけ、チャンピオンズリーグ出場権獲得に向け順調に進んでいることから、オナナの年俸は元の水準に戻ることになる見込みだ。

ESPNの情報筋によると、ユナイテッド内では、この給与増により、クラブが財政の均衡を図りつつ同選手の移籍を検討する中で、今夏の移籍市場においてこの29歳への関心を集めることが難しくなるのではないかという懸念があるという。







