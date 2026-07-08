Getty Images Sport
翻訳者：
【スクープ】フルハムがレアル・マドリードから3選手を獲得へ。アルバロ・アルベロアがラ・リーガの巨人とつながりを活用。
アルベロア、ベルナベウのスター3選手獲得を目標に
フルハムと3年契約を結んだスペイン人監督は、MFフランコ・マスタンツォーノ、DFフラン・ガルシア、FWゴンサロ・ガルシアの獲得を希望していると報じられている。 3選手とも、彼がマドリードのベンチにいた時期に深い関係を築いている。アルベロアはシャビ・アロンソの退任後、ユースコーチから昇格し、2025-26シーズンの最後の28試合でマドリードを率いた。その下でチームはラ・リーガ2位となり、チャンピオンズリーグでは準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗れた。
- Getty Images Sport
マスタンツォーノと欧州トップ争い
リストで最も注目されるマスタンツォーノの獲得は、フルハムにとって容易ではない。この10代スターは今夏レンタル可能とされ、欧州の12クラブ以上が興味を示している。アルベロアは、彼との信頼関係を武器に争奪戦を勝ち抜く必要がある。
一方、フランのロンドン移籍は道筋が明確になってきた。マドリードがチェルシーからマルク・ククレラを大々的に獲得したため、フランは戦力外となり売却される見込みだ。ゴンサロはジョゼ・モウリーニョ監督率いるプレシーズンツアーに参加する予定だが、移籍市場後半には移籍の可能性が出てくるだろうという見方が強い。
高名な推薦者がフルハムの監督就任を後押し
アルベロアは、世界サッカー界の重鎮から支持され、高い評価を受けてロンドンへ到着した。就任には、再選されたレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長や、かつてベルナベウで彼を指導したモウリーニョ監督の推薦状が添えられていた。
「ロンドン最古のクラブ、フルハムで新たな一歩を踏み出せることは大きな名誉です。責任を感じると同時に、プレミアリーグの舞台でチャンスをくれたシャヒド・カーン会長とトニー・カーン副会長に感謝しています」と彼は語った。
- Getty Images
コテージでの野心
アルベロア監督の就任は、マルコ・シルバの後任を探していたクラブが複数の候補を検討した末に決まった。元トッテナム、ブレントフォード監督のトーマス・フランクも候補に挙がり、元イプスウィッチ監督キーラン・マッケナは給与などを除いても800万ポンドと高額すぎると判断された。最終的に理事会は、欧州の強豪とのつながりを持つスペイン人監督を選んだ。
カーン氏は新監督の経歴とビジョンに感銘を受けた。「アルバロは極めて野心的だ。トップ選手やクラブ、指導法に触れてきた経験はフルハムでも役立つ。彼はアカデミーにも関心を寄せ、若手を起用する」 攻撃的なサッカーを志向する姿勢にも大いに感銘を受けた」とカーンは語った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。