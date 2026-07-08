リストで最も注目されるマスタンツォーノの獲得は、フルハムにとって容易ではない。この10代スターは今夏レンタル可能とされ、欧州の12クラブ以上が興味を示している。アルベロアは、彼との信頼関係を武器に争奪戦を勝ち抜く必要がある。

一方、フランのロンドン移籍は道筋が明確になってきた。マドリードがチェルシーからマルク・ククレラを大々的に獲得したため、フランは戦力外となり売却される見込みだ。ゴンサロはジョゼ・モウリーニョ監督率いるプレシーズンツアーに参加する予定だが、移籍市場後半には移籍の可能性が出てくるだろうという見方が強い。