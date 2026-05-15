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【スクープ】プレミアリーグ首位のアーセナルが、アトレティコ・マドリード所属で元マンチェスター・シティのFWジュリアン・アルバレス獲得へ驚きの策を用意
アーセナル、戦術を工夫しアルバレス獲得を画策
FootballTransfersによると、アーセナルはアトレティコ・マドリードのアルバレス獲得へ動きを加速させ、代理人と予備交渉を行った。 アルテタ監督はアルバレスをセンターフォワードではなく左サイドで起用する方針で、左サイドの選択肢不足を解消するのが目的だ。攻撃陣再編を進めるクラブにとって、彼の汎用性は魅力的な解決策となっている。
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アルテタはアルベスの多才さを高く評価している。
アルテタ監督は、アルベスの戦術的な柔軟性と、攻撃のさまざまなポジションでプレーできる能力を高く評価している。この多才さは、アーセナルが長期的な攻撃体制を築く上で重要な要素だ。監督は、自身のシステムに適応できる選手を重視しており、アルベスが「チーム内で複数の役割をこなせる」点を称賛している。その適応力により、アーセナルは彼を主にウイングとして起用し、必要に応じて前線の他のポジションもカバーさせることができる。
左サイドの不安定さがアーセナルの戦術に影響している。
アーセナルがアルバレスに興味を示す背景には、左サイドの攻撃陣の先行きが不透明であることがある。クラブはフォワード陣の刷新を目的に、レアンドロ・トロサールとガブリエル・マルティネッリの去就を検討中だ。今年後半に32歳になるトロサールに代わり、左サイドで長く安定的に活躍できる若い戦力確保が急務となっている。報道によると、両選手とも今夏放出される可能性があるという。
一方、センターフォワードは安定している。昨夏加入したヴィクトル・ジョケレスは適応を終え定着し、契約延長交渉中のカイ・ハヴェルツも戦術上で欠かせない。
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アーセナル、夏の大型補強を検討中
アルバレス獲得には巨額資金が必要だ。アトレティコは移籍金として1億ユーロ（8700万ポンド／1億1600万ドル）超を要求すると見込まれる。報道では選手側が新契約拒否を表明しており、今夏移籍の可能性が高まっている。
アーセナルはPSGやバルセロナなどの関心も把握しており、市場が開くと同時に動き出す見込みだ。移籍が実現すれば、デクラン・ライスに次ぐクラブ史上2番目の高額移籍となり、頂点を目指すクラブの野心を示すことになる。