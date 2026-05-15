【スクープ】プレミアリーグ首位のアーセナルが、アトレティコ・マドリード所属で元マンチェスター・シティのFWジュリアン・アルバレス獲得へ驚きの策を用意

アーセナルがアルバレスに興味を示す背景には、左サイドの攻撃陣の先行きが不透明であることがある。クラブはフォワード陣の刷新を目的に、レアンドロ・トロサールとガブリエル・マルティネッリの去就を検討中だ。今年後半に32歳になるトロサールに代わり、左サイドで長く安定的に活躍できる若い戦力確保が急務となっている。報道によると、両選手とも今夏放出される可能性があるという。

一方、センターフォワードは安定している。昨夏加入したヴィクトル・ジョケレスは適応を終え定着し、契約延長交渉中のカイ・ハヴェルツも戦術上で欠かせない。