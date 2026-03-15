【スクープ】プレミアリーグの審判ポール・ティアニーがラグビーリーグのレジェンドが考案した「アイデア」に巻き込まれた後、チェルシーのセンターラインでの円陣を主導した人物が判明

ウィガン・ウォリアーズで伝説的な存在となった、37歳のサモア出身のアイコン、アイサは、2025年2月に同クラブの選手支援・育成担当役員に任命された。異なる競技出身であるにもかかわらず、コバムでのチーム雰囲気への彼の影響は即座に現れた。 イサのサッカー界への転身は、2024年にキャリアを終わらせる怪我を負ったことに続くものだ。腓骨骨折と足首の脱臼により、ウィガンがタイトルを獲得したシーズン中に戦線離脱を余儀なくされた。集団としての集中力が何よりも重要とされるラグビーリーグ出身者による発案と見なされることが多い「ハドル」の習慣は、チェルシーの試合当日のルーティンの定番となっている。

「それは団結から生まれるものだ」と、ロゼニオールは1週間前、BBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。 「それは選手たちから生まれたものです。私からではない。監督として、それを見るのは本当に誇らしいことです。選手たちは私だけでなく、スタッフからのメッセージも数多く受け入れています。ウィリー・アイザは素晴らしい人物で、ラグビー出身、ニュージーランド出身です。彼は私たちの団結について多くを語っており、選手たちはそれを受け入れています。」