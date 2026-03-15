Getty Images Sport
翻訳者：
【スクープ】プレミアリーグの審判ポール・ティアニーがラグビーリーグのレジェンドが考案した「アイデア」に巻き込まれた後、チェルシーのセンターラインでの円陣を主導した人物が判明
ラグビーリーグのインスピレーション
ウィガン・ウォリアーズで伝説的な存在となった、37歳のサモア出身のアイコン、アイサは、2025年2月に同クラブの選手支援・育成担当役員に任命された。異なる競技出身であるにもかかわらず、コバムでのチーム雰囲気への彼の影響は即座に現れた。 イサのサッカー界への転身は、2024年にキャリアを終わらせる怪我を負ったことに続くものだ。腓骨骨折と足首の脱臼により、ウィガンがタイトルを獲得したシーズン中に戦線離脱を余儀なくされた。集団としての集中力が何よりも重要とされるラグビーリーグ出身者による発案と見なされることが多い「ハドル」の習慣は、チェルシーの試合当日のルーティンの定番となっている。
「それは団結から生まれるものだ」と、ロゼニオールは1週間前、BBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。 「それは選手たちから生まれたものです。私からではない。監督として、それを見るのは本当に誇らしいことです。選手たちは私だけでなく、スタッフからのメッセージも数多く受け入れています。ウィリー・アイザは素晴らしい人物で、ラグビー出身、ニュージーランド出身です。彼は私たちの団結について多くを語っており、選手たちはそれを受け入れています。」
- Getty Images Sport
儀式をめぐる論争
ブルーズは両チームのキックオフ前にこのハドルを行うが、センターサークルのまさに真ん中で行うことに固執したため、土曜日の試合では審判団との気まずい対立を招いた。 この一件で、主審のポール・ティアニーもその対応について厳しく批判された。審判は退くことなくセンターサークルの真ん中に立ち続け、その結果、エンツォ・フェルナンデスが笑い、コール・パーマーが彼の肩に腕を回すという、SNSで話題になった一幕が生まれた。この光景は、ニューカッスルのサポーターとしてスタンドから観戦していたテレビタレントのアン＆デックによるドッキリ企画に例えられた。
チェルシー、PGMOLに説明を求める
リアム・ローゼニオールはこの状況に全く納得しておらず、クラブとしてティアーニーのポジション取りについて公式な説明を求める意向を示した。「今日なぜあのような判定になったのか、PGMOL（イングランドプロフェッショナル・ゲーム・マネジメント・オーガニゼーション）や審判団と話し合うつもりだ」と、土曜日の1-0での敗戦後、ローゼニオールは語った。「ルールブックには『どこにいても構わない、重要なのはタイミングだ』と書かれていると説明されていた。 がっかりしている。はっきりさせておくつもりだ。選手たちを守りたいし、この競技に対しては敬意を払っている。」
- Getty Images Sport
ブリッジでの守備の苦戦が続く
戦術的な工夫や布陣の変更を抜きにしても、統計データはチェルシーにとって憂慮すべき状況を示している。ブルーズは過去13試合でわずか1試合しか無失点に抑えておらず、この不振は1月中旬まで遡る。エバートンやマンチェスター・シティとの重要な一戦が控える中、チェルシーは守備の堅さを取り戻す術を見出さなければならない。
広告