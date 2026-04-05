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【スクープ】プレミアリーグのスター選手、マンチェスター・ユナイテッドが「エリオット・アンダーソンの獲得に失敗した場合」に目を向ける――ライバルのマンチェスター・シティがレッドデビルズに方針転換を迫る
シティが首位を走る中、ユナイテッドはトナリ獲得へ方針転換
『Football Insider』によると、マンチェスター・ユナイテッドは、アンダーソンの獲得を逃すのではないかという懸念が高まる中、セント・ジェームズ・パークでのトナリの状況を注視している。ノッティンガム・フォレストのプレイメーカーであるアンダーソンは、中盤を活性化させるための最有力候補とされてきたが、現在、マンチェスター・シティが23歳の同選手をめぐる争奪戦でリードしており、契約成立に自信を見せている。フォレストは、このイングランド代表選手に対し、1億ポンド（1億3200万ドル）前後の移籍金を要求すると見られている。 シティの圧倒的な資金力と、予算を分散させる必要に迫られているユナイテッドの状況を踏まえ、クラブは戦力不足に陥らないよう戦略の見直しが必要であることを認めている。
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カゼミーロの役割に戦略的に適している
キャリック監督率いるチームが中盤の補強を急ぐ中、25歳のイタリア代表選手が最有力候補として浮上している。 元マンチェスター・ユナイテッドのチーフスカウト、ミック・ブラウン氏は、このミッドフィルダーがオールド・トラッフォードの戦術的要件に合致する特定の資質を備えていると見ている。状況を詳細に分析した上で、ブラウン氏は、なぜこの元ACミランの選手が守備的ミッドフィルダーとして理想的な候補と見なされているのかを具体的に説明した。「彼は、クラブが検討してきた他の候補者たちよりもカゼミーロの役割に適しており、今シーズンはニューカッスルで非常に印象的なプレーを見せている」とブラウン氏は明かした。
『スカウト』誌が、トナリが最優先獲得候補であると報じた
ブラウンは、レッドデビルズがなぜ焦点を移し、移籍の可能性を模索しているのかを具体的に説明した。「マンチェスター・ユナイテッドが注目しているミッドフィルダーはたくさんいる」と彼は『フットボール・インサイダー』に語った。 「エリオット・アンダーソンが当然ながら最有力候補だ。彼こそがクラブが本当に獲得したい選手だが、マンチェスター・シティも関心を示しているため、獲得は難しいかもしれない。しかし、もしアンダーソンの獲得に失敗した場合、トナリの名前が最も多く挙がっていると聞いている。彼は、クラブが検討してきた他の選択肢の何人かよりもカゼミーロの役割に適しており、今シーズンはニューカッスルで非常に印象的なプレーを見せている。」
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ニューカッスル、主力選手の退団で不安な夏を迎える
ニューカッスルは、欧州カップ戦への出場権を獲得できなければ、複数の主力選手を失う可能性があるとの懸念が高まる中、不安を抱えた移籍市場を迎えている。トナリに加え、ブルーノ・ギマランイスも退団の噂が浮上しており、エディ・ハウ監督は選手の大規模な流出に直面する恐れがある。 トナリはマグパイズ（ニューカッスル）で安定した活躍を見せ、47試合に出場して7アシストを記録している。しかし、彼の代理人が1月以降、アーセナルやリヴァプールを含むプレミアリーグ各クラブからの関心を探っていると報じられていることから、ニューカッスルは、推定1億ポンドの価値があるとされる代替選手を獲得する機会が訪れれば、即座に動く構えだ。