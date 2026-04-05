【スクープ】プレミアリーグのスター選手、マンチェスター・ユナイテッドが「エリオット・アンダーソンの獲得に失敗した場合」に目を向ける――ライバルのマンチェスター・シティがレッドデビルズに方針転換を迫る

ブラウンは、レッドデビルズがなぜ焦点を移し、移籍の可能性を模索しているのかを具体的に説明した。「マンチェスター・ユナイテッドが注目しているミッドフィルダーはたくさんいる」と彼は『フットボール・インサイダー』に語った。 「エリオット・アンダーソンが当然ながら最有力候補だ。彼こそがクラブが本当に獲得したい選手だが、マンチェスター・シティも関心を示しているため、獲得は難しいかもしれない。しかし、もしアンダーソンの獲得に失敗した場合、トナリの名前が最も多く挙がっていると聞いている。彼は、クラブが検討してきた他の選択肢の何人かよりもカゼミーロの役割に適しており、今シーズンはニューカッスルで非常に印象的なプレーを見せている。」