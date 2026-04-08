【スクープ】ハリー・マグワイア、マンチェスター・ユナイテッドとの契約延長のため、MLSカップ優勝チームであるインテル・マイアミへの移籍（リオネル・メッシとの共演）を断った

マグワイアは、このクラブでキャリアを続けることへの大きな誇りを表明し、現在のチームをイングランドサッカーの頂点へと導きたいという全員の願いを強調した。彼は、ロッカールーム内に共有されているその野心が、オールド・トラッフォードに残留するという自身の決断の最大の原動力であると述べた。

イングランド代表DFは次のように語った。「主要なタイトルを勝ち取るために戦うという、クラブ全体に満ちている決意は誰の目にも明らかであり、我々の最高の瞬間はまだこれからだと確信している。このエキサイティングなチームには、野心と可能性が感じられる。」

さらに彼は次のように付け加えた。「マンチェスター・ユナイテッドの一員であることは、この上ない名誉だ。それは、私と家族を毎日誇りに思わせてくれる責任でもある。この素晴らしいクラブでのキャリアを少なくとも8シーズンに延ばし、特別なサポーターの前でプレーを続け、共にさらに素晴らしい瞬間を創り出せることを嬉しく思う。」