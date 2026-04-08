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【スクープ】ハリー・マグワイア、マンチェスター・ユナイテッドとの契約延長のため、MLSカップ優勝チームであるインテル・マイアミへの移籍（リオネル・メッシとの共演）を断った
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マグワイア、ベッカムの誘いを断る
イングランド代表のこの選手は、デビッド・ベッカムが率いるMLSのチーム、インター・マイアミから強い関心を寄せられていたにもかかわらず、オールド・トラッフォードに残留することを選択した。『ザ・サン』紙によると、マグワイアはマイアミでメッシとプレーする機会を断り、マンチェスター・ユナイテッドとの契約を1年延長した。かつてはオールド・トラッフォードで不要と見なされていたが、その後、マイケル・キャリック監督の暫定体制におけるチームの要としての地位を確立し、年明けの監督交代以降、全試合に先発出場している。
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「ユナイテッド」の理念に献身する
マグワイアは、このクラブでキャリアを続けることへの大きな誇りを表明し、現在のチームをイングランドサッカーの頂点へと導きたいという全員の願いを強調した。彼は、ロッカールーム内に共有されているその野心が、オールド・トラッフォードに残留するという自身の決断の最大の原動力であると述べた。
イングランド代表DFは次のように語った。「主要なタイトルを勝ち取るために戦うという、クラブ全体に満ちている決意は誰の目にも明らかであり、我々の最高の瞬間はまだこれからだと確信している。このエキサイティングなチームには、野心と可能性が感じられる。」
さらに彼は次のように付け加えた。「マンチェスター・ユナイテッドの一員であることは、この上ない名誉だ。それは、私と家族を毎日誇りに思わせてくれる責任でもある。この素晴らしいクラブでのキャリアを少なくとも8シーズンに延ばし、特別なサポーターの前でプレーを続け、共にさらに素晴らしい瞬間を創り出せることを嬉しく思う。」
リーダーシップとプロフェッショナルとしてのレジリエンス
クラブ関係者は、マギューアのタフさとプロとしての姿勢を称賛しており、現在戦術的な転換期にある若手の多いチームにとって、彼は欠かせない指導者であると見なしている。彼の復活はイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督の目にも留まり、同監督は間近に迫ったワールドカップを控え、このディフェンダーを代表に再招集した。
ユナイテッドの長期的なビジョンにおけるこのベテラン選手の役割を支持し、フットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスは次のように付け加えた。「ハリーは、マンチェスター・ユナイテッドでプレーするために必要なメンタリティと強靭さを体現している。彼は究極のプロフェッショナルであり、若く野心的な我々のチームに計り知れない経験とリーダーシップをもたらしてくれる。ハリーは、クラブの誰もがそうであるように、マンチェスター・ユナイテッドが定期的かつ持続的な成功を収めることを支援する決意を固めている。」
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出場停止処分およびFAからの告発
彼の将来は決まったものの、このセンターバックは、先日のボーンマス戦で退場処分を受けたため、プレミアリーグでは当面の間、戦線離脱を余儀なくされる。この国内リーグでの欠場に加え、不適切な行為に関するFAからの処分が保留されていることから、レッドデビルズの今後の過密なスケジュールへの参加が難しくなる可能性がある。月曜日にキャリック監督率いるチームがホームでリーズと対戦する際、彼は出場しない見込みだ。