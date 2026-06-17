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スクープ：ハリー・ケインは「十分な実力にはなれない」と言われた過去がある。しかし、記録を次々と塗り替えるイングランド代表キャプテンはその評価を覆した。
ケインは、スパーズで頭角を現すまで、いくつかのクラブへのレンタル移籍を経験した
2011～2013年、フットボールリーグへのレンタル移籍が続いた時期には、彼がここまで活躍するとは想像できなかった。レイトン・オリエント、ミルウォール、ノリッジ、レスターでトップチーム初得点を挙げたものの、この努力家のフォワードが後にどうなるか予測できた者は少なかった。
当時ブリスベン・ロードのスタッフは、彼がここまで大きくなるとは想像していなかった。現在32歳のケインは、北ロンドンで歴史を塗り替え、バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガ制覇を遂げ、代表では79得点をマークしている。
現在、ケインは世界最高の「No.9」と認められ、高いレベルを維持。トッテナムでの彼の成長を目撃したレッドナップは、この謙虚な東ロンドン出身選手が世界最高峰だと確信している。
ケインはEFL在籍中、「十分な実力にはなれない」と言われた。
BuzzBallzとの共同インタビューで、元トッテナム監督のレッドナップ氏はGOALの取材に答えた。一からチームを作るとしたらハーランドではなくケインを最前線に選ぶかと問われ、「もちろん」と即答した。 ハリーこそ僕にとって最高の選手だ。ハーランドも素晴らしいし、ゴールも決めるが、ハリー・ケインはなんでもできる。ミッドフィルダーのようにパスを出せるし、グレン・ホドルのような広範囲にボールを散らすパスも出せる。深い位置まで下がってくると、素晴らしいパスを出してくる。彼は本当に何でもできるんだ。
彼の成長は驚くべきものだ。昔、私は彼を他クラブへ貸し出したことがあり、当時はバリー・ハーンがレイトン・オリエントの会長を務めていた。バリーは彼をレンタルで受け入れていた――私はスティーブン・コールカーとアンドロス・タウンゼントも貸し出したのだが、彼らが加わったことでオリエントはリーグ最下位から脱出したんだ。
私がトッテナムにいた頃、ハーンはこう言った。『アンドロス・タウンゼントやスティーブン・コールカーはスパーズでプレーできるが、ハリー・ケインは無理だ』と。
「彼がいかに間違っていたか。ハリーは努力と練習を重ね、今の地位を築いた。彼を見上げる子供たちは『努力と練習の成果だ』と感じるだろう。彼は最高のロールモデルだ。」
記録を塗り替えたケインは、イングランド史上最高の選手となるか？
多くの功績を挙げたケインは、イングランド代表のGOAT候補に挙げられている。ピーター・シルトンの125キャップ超えも射程圏で、今夏は60年ぶりのW杯制覇へチームを導く決意だ。
レッドナップは、ケインがボビー・ムーア、ボビー・チャールトン、ポール・ガスコイン、ウェイン・ルーニーらを超えられるか問われ、「僕はボビー・ムーアの友人だから難しい。
ボビー・チャールトンもガッザも素晴らしいが、ケインは世界最高のセンターフォワードだ。 才能に恵まれ、人柄も良く、家族思いで、献身的だ。トレーニングに打ち込み、悪い噂を聞いたことがない。ゴールを決め、アシストし、ヘディングし、走り、働き、タックルする。チームのために何でもする真のリーダーだ。今年ドイツで61得点を挙げたのは、彼の出自を思えば驚異的だ。
「彼が成功したのは、献身的な努力の結果だ。他の選手が帰っても、毎日1〜1時間半練習を続けた。挫折してもレンタル移籍を繰り返しても諦めず、ついに頂に立った。 私にとって、彼は間違いなく世界最高のセンターフォワードだ。」
- BuzzBallz
2026年ワールドカップ：ケイン、60年の苦悩に終止符を打つことを誓う
イングランド代表は最前線にケインを置き、水曜日にNFLダラス・カウボーイズの本拠地AT&Tスタジアムでクロアチアと対戦し、ワールドカップへの挑戦を開始する。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、忠実ながら勝利に飢えるサポーターに大きな歓声を届けたいと意気込む。
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