BuzzBallzとの共同インタビューで、元トッテナム監督のレッドナップ氏はGOALの取材に答えた。一からチームを作るとしたらハーランドではなくケインを最前線に選ぶかと問われ、「もちろん」と即答した。 ハリーこそ僕にとって最高の選手だ。ハーランドも素晴らしいし、ゴールも決めるが、ハリー・ケインはなんでもできる。ミッドフィルダーのようにパスを出せるし、グレン・ホドルのような広範囲にボールを散らすパスも出せる。深い位置まで下がってくると、素晴らしいパスを出してくる。彼は本当に何でもできるんだ。

彼の成長は驚くべきものだ。昔、私は彼を他クラブへ貸し出したことがあり、当時はバリー・ハーンがレイトン・オリエントの会長を務めていた。バリーは彼をレンタルで受け入れていた――私はスティーブン・コールカーとアンドロス・タウンゼントも貸し出したのだが、彼らが加わったことでオリエントはリーグ最下位から脱出したんだ。

私がトッテナムにいた頃、ハーンはこう言った。『アンドロス・タウンゼントやスティーブン・コールカーはスパーズでプレーできるが、ハリー・ケインは無理だ』と。

「彼がいかに間違っていたか。ハリーは努力と練習を重ね、今の地位を築いた。彼を見上げる子供たちは『努力と練習の成果だ』と感じるだろう。彼は最高のロールモデルだ。」



