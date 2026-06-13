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【スクープ】バロンドール受賞者カカを「レアル・マドリード史上最悪の補強」にしたクリスティアーノ・ロナウドとジョゼ・モウリーニョの役割
世界記録への期待に応える苦闘
カカは2007年にミランでチャンピオンズリーグ制しバロンドールを獲得。しかし2009年に加入したレアル・マドリードではタイトルより悔しさの方が大きかった。リオ・ファーディナンドのポッドキャストで、このブラジル人プレイメーカーは、自身が高額移籍組なのにマドリードでの評価が厳しすぎると語った。
「レアル・マドリードでの日々は個人としてもプロとしても充実していた。ミランから最高の状態で移籍したのに、今になって最悪の補強選手として挙げられるのは僕とアザールだ」と44歳の彼は語った。
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ジョゼ・モウリーニョ監督の下での戦術的な課題
2010年にジョゼ・モウリーニョが就任したことで、カカの復調はさらに難しくなった。フィジカルを重視するポルトガル人監督の下、彼は若手や世界屈指の選手たちに押され、序列の最下位に置かれた。
「マドリードでの問題は、まず怪我、次に監督の采配だった」と彼は付け加えた。「モウリーニョはエジル、ディ・マリア、ベンゼマ、クリスティアーノを重用した。 私はその中にいた。皆で先発2枠を争い、彼は他の選手を選んだ。あの時期は私にとって重要だった。もっとプレーし、安定したパフォーマンスを示そうと努力したが、同時に自分のアイデンティティにも迷っていた」
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クリスティアーノ効果
ポジション争いは熾烈だったが、カカはチーム象徴のクリスティアーノ・ロナウドと強い絆を保った。ロナウドが脚光を独占しても、カカは彼の努力と活躍を称賛した。
彼はこう付け加えた。「僕はロナウドと4年間一緒にプレーした。彼は素晴らしい人間で、最高のチームメイトだ。僕たちはポルトガル語で話し、マルセロ、ペペ、カルヴァリョ、ロナウドと一緒に過ごした。最高のグループだった。彼には独自の考え方があり、記録を塗り替え、より多くのゴールを決める方法がある。それは信じられないほどだ。僕はそれを理解している。彼はそのために努力している。それは別次元のことだ。僕にとっては、物事は自然に起こるものだ。 自分も成長したいが、コントロールできないこともある。彼はインスピレーションの源だった。そんな選手がいるのは素晴らしい。彼は多くの問題を解決してくれた。本当に信じられないほど素晴らしかった」
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誠実さと信仰の伝統
「最悪の補強」と呼ばれても、カカは舞台裏での振る舞いに誇りを持っている。世界一なのか、失敗作なのか自問した時期でもプロとして揺らぐことはなかった。彼は、フロレンティーノ・ペレスとの心温まる別れの会話を明かした。
「レアル・マドリードを去る日、フロレンティーノ会長が私をオフィスに呼び、『君、物事は我々が望んだようにはいかなかったが、君が我々のためにプレーしてくれたことをとても嬉しく思っている。 君は常にプロフェッショナルで、誠実だった。監督やクラブ、誰の悪口も言わなかった」 カカは続けた。「私は何も言わなかったし、これからもクラブや監督の悪口は言わない。あの時期を乗り越えなければならなかった。今の自分にとても満足しているし、それはあの時期があったおかげだ」
2009～2013年のレアル・マドリードでは公式戦120試合に出場し29得点39アシストを記録。リーガ・エスパニョーラとコパ・デル・レイの優勝に貢献した。