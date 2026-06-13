【スクープ】バロンドール受賞者カカを「レアル・マドリード史上最悪の補強」にしたクリスティアーノ・ロナウドとジョゼ・モウリーニョの役割

「最悪の補強」と呼ばれても、カカは舞台裏での振る舞いに誇りを持っている。世界一なのか、失敗作なのか自問した時期でもプロとして揺らぐことはなかった。彼は、フロレンティーノ・ペレスとの心温まる別れの会話を明かした。

「レアル・マドリードを去る日、フロレンティーノ会長が私をオフィスに呼び、『君、物事は我々が望んだようにはいかなかったが、君が我々のためにプレーしてくれたことをとても嬉しく思っている。 君は常にプロフェッショナルで、誠実だった。監督やクラブ、誰の悪口も言わなかった」 カカは続けた。「私は何も言わなかったし、これからもクラブや監督の悪口は言わない。あの時期を乗り越えなければならなかった。今の自分にとても満足しているし、それはあの時期があったおかげだ」

2009～2013年のレアル・マドリードでは公式戦120試合に出場し29得点39アシストを記録。リーガ・エスパニョーラとコパ・デル・レイの優勝に貢献した。