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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

【スクープ】バロンドール受賞者カカを「レアル・マドリード史上最悪の補強」にしたクリスティアーノ・ロナウドとジョゼ・モウリーニョの役割

レアル・マドリー
ラ・リーガ
Kaka
クリスティアーノ・ロナウド
ジョゼ・モウリーニョ

ブラジルのスター、カカはレアル・マドリードでの4年間が苦難だったと明かし、多くのファンが彼をクラブ史上最大の移籍失敗とみなしていることを認めた。バロンドール受賞の誉れを背負ってサンティアゴ・ベルナベウに加入したが、ACミランで見せた世界最高レベルの活躍は再現できなかった。

  • 世界記録への期待に応える苦闘

    カカは2007年にミランでチャンピオンズリーグ制しバロンドールを獲得。しかし2009年に加入したレアル・マドリードではタイトルより悔しさの方が大きかった。リオ・ファーディナンドのポッドキャストで、このブラジル人プレイメーカーは、自身が高額移籍組なのにマドリードでの評価が厳しすぎると語った。

    「レアル・マドリードでの日々は個人としてもプロとしても充実していた。ミランから最高の状態で移籍したのに、今になって最悪の補強選手として挙げられるのは僕とアザールだ」と44歳の彼は語った。


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  • Real Madrid Training SessionsGetty Images Sport

    ジョゼ・モウリーニョ監督の下での戦術的な課題

    2010年にジョゼ・モウリーニョが就任したことで、カカの復調はさらに難しくなった。フィジカルを重視するポルトガル人監督の下、彼は若手や世界屈指の選手たちに押され、序列の最下位に置かれた。

    「マドリードでの問題は、まず怪我、次に監督の采配だった」と彼は付け加えた。「モウリーニョはエジル、ディ・マリア、ベンゼマ、クリスティアーノを重用した。 私はその中にいた。皆で先発2枠を争い、彼は他の選手を選んだ。あの時期は私にとって重要だった。もっとプレーし、安定したパフォーマンスを示そうと努力したが、同時に自分のアイデンティティにも迷っていた」

  • FBL-ESP-LIGA-REALMADRID-DEPORTIVOAFP

    クリスティアーノ効果

    ポジション争いは熾烈だったが、カカはチーム象徴のクリスティアーノ・ロナウドと強い絆を保った。ロナウドが脚光を独占しても、カカは彼の努力と活躍を称賛した。

    彼はこう付け加えた。「僕はロナウドと4年間一緒にプレーした。彼は素晴らしい人間で、最高のチームメイトだ。僕たちはポルトガル語で話し、マルセロ、ペペ、カルヴァリョ、ロナウドと一緒に過ごした。最高のグループだった。彼には独自の考え方があり、記録を塗り替え、より多くのゴールを決める方法がある。それは信じられないほどだ。僕はそれを理解している。彼はそのために努力している。それは別次元のことだ。僕にとっては、物事は自然に起こるものだ。 自分も成長したいが、コントロールできないこともある。彼はインスピレーションの源だった。そんな選手がいるのは素晴らしい。彼は多くの問題を解決してくれた。本当に信じられないほど素晴らしかった」

  • Real Madrid Presents Kaka As New PlayerGetty Images Sport

    誠実さと信仰の伝統

    「最悪の補強」と呼ばれても、カカは舞台裏での振る舞いに誇りを持っている。世界一なのか、失敗作なのか自問した時期でもプロとして揺らぐことはなかった。彼は、フロレンティーノ・ペレスとの心温まる別れの会話を明かした。

    「レアル・マドリードを去る日、フロレンティーノ会長が私をオフィスに呼び、『君、物事は我々が望んだようにはいかなかったが、君が我々のためにプレーしてくれたことをとても嬉しく思っている。 君は常にプロフェッショナルで、誠実だった。監督やクラブ、誰の悪口も言わなかった」 カカは続けた。「私は何も言わなかったし、これからもクラブや監督の悪口は言わない。あの時期を乗り越えなければならなかった。今の自分にとても満足しているし、それはあの時期があったおかげだ」

    2009～2013年のレアル・マドリードでは公式戦120試合に出場し29得点39アシストを記録。リーガ・エスパニョーラとコパ・デル・レイの優勝に貢献した。