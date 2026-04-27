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【スクープ】バイエルン・ミュンヘンは、元バーンリー監督ヴィンセント・コンパニ起用に対し「疑問の声」がある中、ペップ・グアルディオラに助言を求めた。
グアルディオラからの電話
エベル氏は、2024年にコンパニを監督に任命するまでが順風満帆ではなかったと明かした。クラブはコンパニの人物評価を得るため、元監督グアルディオラに助言を求めた。 当時プレミアリーグでバーンリーを降格させたばかりのベルギー人監督起用には、アリアンツ・アレーナ内にも慎重論があった。ドイツの放送局ZDFの取材に、エベルは40歳のコンパニーの就任を決めた瞬間を語った。
「確信があるか疑問が湧いたとき、私はカール＝ハインツ・ルンメニゲに『ペップにコンパニをどう思うか聞いてくれ』と言った。それが決め手だった」とエベルは語った。
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当初の「疑問点」への対応
コンパニーの就任は、クラブ外から「賭け」と見なされていた。エベルは、トゥヘル監督の後任としてコンパニーが当初第一候補ではなかったと率直に認めた。クラブは数か月間後任を探し、複数の著名候補者に断られた末、この40歳の監督に白羽の矢を立てた。それでもドイツ国内では、彼の監督実績に疑問の声が残っていた。
「コンパニーの名前を出したとき、疑問や驚きの声があったのは事実です」とエベルは認める。「それ以前にも断られたケースがありました。ユリアン・ナーゲルスマンが候補だったこと、ラルフ・ラングニックやオリバー・グラスナーと交渉したことは公然の事実です。ハンジ・フリックの復帰を望む声もありました。その点は隠す必要はありません。 以前も言った通り、コンパニは候補にいた。だが正直、最初に彼の名前を出す勇気はなかった。まずは名門監督たちに打診したのだ」
ミュンヘンにおけるコンパニ効果
この決断は、タイトル獲得とチームに蘇った粘り強さによって正当化された。コンパニ率いるバイエルンはブンデスリーガ連覇とドイツ・スーパーカップ制覇を達成し、現在はチャンピオンズリーグ準決勝とDFBポカール決勝に進出している。その統率力は、マインツ戦での劇的逆転で再証明された。
MFレオン・ゴレツカは、ハーフタイムに3点リードされた際、コンパニーから厳しい叱責を受けたと明かした。コンパニーは「戦術より情熱が重要。選手時代も0-3から逆転した経験がある。怒りを力に変え、最後まで押し続けた結果だ」と語った。 「現役時代、ハーフタイムで0-3になっても諦めず、怒りを力に変えて最後までプレスし続けた経験がある。選手たちはまさにそれを実践した」
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PSGを相手に欧州制覇を目指す
国内リーグを制したコンパニーの目はチャンピオンズリーグへ。準決勝でバイエルンはパリ・サンジェルマンと激突する。勝者は決勝でアーセナルまたはアトレティコ・マドリードと対戦し、コンパニーには指導者としての力を世界最高峰の舞台で示す絶好機となる。 結果として、エベルは名将の言葉を信じ、バイエルンの新時代を率いる適任者を見つけ、疑問を払拭して再び支配の時代を切り開いた。