【スクープ】バイエルン・ミュンヘンは、元バーンリー監督ヴィンセント・コンパニ起用に対し「疑問の声」がある中、ペップ・グアルディオラに助言を求めた。

コンパニーの就任は、クラブ外から「賭け」と見なされていた。エベルは、トゥヘル監督の後任としてコンパニーが当初第一候補ではなかったと率直に認めた。クラブは数か月間後任を探し、複数の著名候補者に断られた末、この40歳の監督に白羽の矢を立てた。それでもドイツ国内では、彼の監督実績に疑問の声が残っていた。

「コンパニーの名前を出したとき、疑問や驚きの声があったのは事実です」とエベルは認める。「それ以前にも断られたケースがありました。ユリアン・ナーゲルスマンが候補だったこと、ラルフ・ラングニックやオリバー・グラスナーと交渉したことは公然の事実です。ハンジ・フリックの復帰を望む声もありました。その点は隠す必要はありません。 以前も言った通り、コンパニは候補にいた。だが正直、最初に彼の名前を出す勇気はなかった。まずは名門監督たちに打診したのだ」