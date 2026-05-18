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【スクープ】バイエルン・ミュンヘンとの契約延長交渉で、ハリー・ケインがジャマル・ムシアラと同額の年俸を要求。
バイエルンのレジェンドがムシアラとの給与格差是正を求める
イングランド代表キャプテンのケインは、バイエルンの長期計画の中核だ。一時はプレミアリーグ復帰が噂されたが、現在はアリアンツ・アレーナに残ることに集中している。しかし、32歳の年俸を巡り交渉に大きな課題が浮上した。 『キッカー』誌は、契約条件がクラブの給与体系に左右されると伝え、ケインはムシアラの破格の年俸並みを要求していると報じた。
サウジ・プロリーグが現在の倍の年俸を提示しているともされ、ケインがムシアラ以下の条件を受け入れるとは考えにくい。それでもバイエルンは交渉で優位に立ち、合意へ楽観視している。クラブの最優先事項は、ミュンヘンに溶け込んだ象徴的存在を留めることだ。
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イングランド代表キャプテン、プレミアリーグ復帰を拒否
2023年のトッテナムからの移籍後、英メディアはアラン・シアラーの260ゴール記録を更新するため、彼がプレミアリーグに復帰すると繰り返し報じてきた。 現在プレミアリーグで213得点を挙げているケインだが、当面は記録更新を狙うつもりはないという。今夏に発動すると噂された契約解除条項があるにもかかわらず、彼は2030年6月までドイツに残る長期契約を希望している。そのとき彼は37歳近くになる。
バイエルンは2029年までの延長オプション付き1年契約を提示したが、ケイン側はより長期の契約を望んでいる。これはブンデスリーガでの成長とミュンヘンでの家族生活への満足感を反映している。すでに2度のリーグ制覇を経験した彼は、ヴィンセント・コンパニーの下、国内および欧州タイトルへの食欲を失っていない。
絶好調が契約条件の引き上げを後押ししている
ピッチでの歴史的活躍がケインの交渉力を高めている。最終節ケルン戦でハットトリックを達成し、今季58得点をマーク。ロベルト・レヴァンドフスキのシーズン記録55得点を更新し、3年連続ブンデスリーガ得点王となった。
攻撃陣のパートナー、マイケル・オリゼとルイス・ディアスとの相乗効果でバイエルンは欧州屈指の攻撃力を手に入れ、リーグ戦を史上最多122得点をマークして終えた。この驚異的な得点力は、クラブ首脳陣にケインの年俸要求を受け入れる理由を示している。バイエルンは彼の決定力とリーダーシップを軸に、新たな王朝築きを目論んでいる。
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チャンピオンズリーグへの渇望が、ミュンヘン残留の原動力だ
金銭や家庭を超え、ケインの最大の動機は依然としてチャンピオンズリーグにある。周辺関係者は、2025-26シーズンにアリアンツ・アレーナで欧州王座を獲得できると確信している。トッテナムで長年にわたりタイトルに恵まれなかった後、ドイツでの成功体験がトリプル制覇などサッカー界最大の栄冠への意欲をさらに掻き立てている。
当面の焦点は5月23日のシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝だ。ベルリンで勝てば国内2冠が確定し、世界最高FWとしての価値を証明したケインにとってふさわしい締めくくりとなる。ミュンヘン残留はほぼ確実視され、残るは契約延長とムシアラと同等の待遇だ。