【スクープ】バイエルン・ミュンヘンとの契約延長交渉で、ハリー・ケインがジャマル・ムシアラと同額の年俸を要求。

2023年のトッテナムからの移籍後、英メディアはアラン・シアラーの260ゴール記録を更新するため、彼がプレミアリーグに復帰すると繰り返し報じてきた。 現在プレミアリーグで213得点を挙げているケインだが、当面は記録更新を狙うつもりはないという。今夏に発動すると噂された契約解除条項があるにもかかわらず、彼は2030年6月までドイツに残る長期契約を希望している。そのとき彼は37歳近くになる。

バイエルンは2029年までの延長オプション付き1年契約を提示したが、ケイン側はより長期の契約を望んでいる。これはブンデスリーガでの成長とミュンヘンでの家族生活への満足感を反映している。すでに2度のリーグ制覇を経験した彼は、ヴィンセント・コンパニーの下、国内および欧州タイトルへの食欲を失っていない。



