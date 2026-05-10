トッテナムは10代のロナウドを獲得できるチャンスがあった。ロゼンタール氏はスポルティングCP時代の彼を早期に発見し、クラブに報告したが、交渉は進まなかった。

当時17歳のクリスティアーノがスポルティングのトップチームで2、3試合目をプレーしたのを見てすぐにトッテナムに連絡したが、クラブは追及しなかった」と語る。この逸話は、現在も下位に沈むスパーズにとって苦い思い出だ。 「私はすでに、スピードが勝敗を分ける鍵だと理解していた。サミュエル・エトー、クリスティアーノ・ロナウド、ヴィンセント・コンパニ、ピエール＝エメリック・オーバメヤンなど、私が発掘した選手たちは、サッカー界で最も速い選手たちだったからだ。」