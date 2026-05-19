ここ数日、クラブとモウリーニョの代理人ジョルジェ・メンデス氏との交渉は急速に進展した。同監督は最近、ポルトガルに残留する可能性が高いと示唆していたものの、ベルナベウでチームの再建プロジェクトを率いるという機会は断るにはあまりにも魅力的だった。

報道によると、モウリーニョは今シーズン終了後に就任する条件で2年契約の口頭合意に達した。

本人は「レアル・マドリードから直接連絡は受けていない。しかし、ホルヘ・メンデスと会長らが交渉中で、来週直接話し合って決断する。今はメンデスとクラブだけの話だ」と語っている。



