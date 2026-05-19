AFP
翻訳者：
【スクープ】「スペシャル・ワン」の契約解除条項が発動。レアル・マドリードがベンフィカからジョゼ・モウリーニョを解放するために支払った金額とは。
レアル・マドリードがベンフィカの買取り条項を発動
レアル・マドリードは5月18日、ベンフィカに違約金300万ユーロを支払い、モウリーニョ監督の復帰を決めた。
これによりモウリーニョは自由となり、2010～2013年の3シーズンでリーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャを制した古巣と正式契約できる。
- AFP
2年契約のオファーが出ている
ここ数日、クラブとモウリーニョの代理人ジョルジェ・メンデス氏との交渉は急速に進展した。同監督は最近、ポルトガルに残留する可能性が高いと示唆していたものの、ベルナベウでチームの再建プロジェクトを率いるという機会は断るにはあまりにも魅力的だった。
報道によると、モウリーニョは今シーズン終了後に就任する条件で2年契約の口頭合意に達した。
本人は「レアル・マドリードから直接連絡は受けていない。しかし、ホルヘ・メンデスと会長らが交渉中で、来週直接話し合って決断する。今はメンデスとクラブだけの話だ」と語っている。
ペレス氏が発表日を決定
ペレス会長は、バルセロナに次ぐ2位でタイトルを獲得できなかった今シーズンを受け、迅速に行動したい考えだ。
クラブはリーグ戦終了後、モウリーニョ新監督の就任を正式発表する内部スケジュールを既に策定。
発表は来週日曜日または月曜日の予定で、リーガ・エスパニョーラ最終節（土曜日にアスレティック・ビルバオ戦）と重なる。ペレス会長は、ロッカールームに規律と勝利のメンタリティをもたらすにはモウリーニョの性格が不可欠だと判断している。
- Getty Images Sport
今後の選挙が及ぼす影響
この人事は、ペレス会長が最近会長選の実施を呼びかけたことで政治的に微妙な時期に発表された。立候補の締め切りは5月23日。再選が予想されるものの、同氏は指導部交代も視野に入れているとされる。
契約にはクラブと次期会長候補を守る条項が入る見込みだが、交渉の主導権は依然としてペレスが握っている。
モウリーニョはアルバロ・アルベロアの後任として、負傷対策のためコンディション管理とローテーションを重視する。