【スクープ】ジョゼ・モウリーニョ監督の契約解除条項が発動されると、レアル・マドリードはベンフィカに巨額の違約金を支払わなければならない。

移籍噂が加熱する中、ルイ・コスタとベンフィカ首脳陣も黙っていない。レコード紙によると、クラブ会長はすでにモウリーニョ監督に正式な契約更新オファーを提示した。ベンフィカは、この戦術の巨匠との関係を続け、今シーズン彼が率いたプロジェクトに安定をもたらしたい。

マドリードからの誘いがあるものの、条件を改善したことでベンフィカは61歳の監督をポルトガルに残せると期待している。最終決定権は監督自身にある。移籍市場が迫る中、彼はポルトガル・リーガ終盤でも去就を明かしていない。