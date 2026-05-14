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【スクープ】ジョゼ・モウリーニョ監督の契約解除条項が発動されると、レアル・マドリードはベンフィカに巨額の違約金を支払わなければならない。
モウリーニョを復帰させる費用
『Record』紙によると、モウリーニョ監督がベンフィカを去る場合、レアル・マドリードはベンフィカに約700万ユーロの補償金を支払う必要がある。この金額はクラブ首脳と合意した最終額で、監督が以前の所属先に引き抜かれた際にリスボンのクラブを守る目的だ。条項はシーズン最終戦から10日以内にのみ有効。 報道によると、今シーズンの最終戦から10日以内にいずれかの当事者が契約を解除した場合、この違約金が支払われる。
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ベンフィカは主力選手の残留に全力を尽くしている
移籍噂が加熱する中、ルイ・コスタとベンフィカ首脳陣も黙っていない。レコード紙によると、クラブ会長はすでにモウリーニョ監督に正式な契約更新オファーを提示した。ベンフィカは、この戦術の巨匠との関係を続け、今シーズン彼が率いたプロジェクトに安定をもたらしたい。
マドリードからの誘いがあるものの、条件を改善したことでベンフィカは61歳の監督をポルトガルに残せると期待している。最終決定権は監督自身にある。移籍市場が迫る中、彼はポルトガル・リーガ終盤でも去就を明かしていない。
フロレンティーノ・ペレスは依然として口を閉ざしたままだ
憶測が飛び交う中、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は選挙管理委員会に会長選手続きの開始を要請した。長年にわたりクラブを率いてきたペレス会長は、今シーズンの不振にもかかわらず権限維持を狙うが、監督交代について公には明言を避けている。
モウリーニョ監督の復帰について問われると、ペレスは「まだ手続き段階ではない。今は会員にクラブを取り戻してもらうことが最優先だ」と語り、監督や選手については言及を避けた。
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ルズにおける後継者計画
ベンフィカはモウリーニョ監督の回答を待つ一方で、万が一マドリードへ移籍した場合の後任候補を探し始めている。監督が空席になれば、フルハムのマルコ・シルバ監督が最有力候補だ。プレミアリーグでの実績がベンフィカ理事会の注目を集め、チーム競争力を維持できると評価されている。