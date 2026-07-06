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【スクープ】キア・スターマー首相はFIFAに対し、メキシコ対イングランド戦のキックオフ時刻変更を見送るよう説得した。
スターマー氏、FIFAの日程変更を阻止
スターマー首相は、FIFAがエスタディオ・アステカでのイングランドのノックアウトステージ試合開始時間を英国時間午前1時から午後7時に早める計画を阻止した。FIFAは異常気象を理由にしていたが、首相はメキシコ側の戦術的な策略と疑ったという。
退任を控えた労働党党首は、イングランドサッカー協会（FA）から日程衝突の可能性を告げられ、外交介入に踏み切った。
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アステカの標高優位への懸念
ダウニング街が介入した主な理由は、代表チームの健康への配慮だった。海抜2240メートルのアステカ・スタジアムでの試合は、選手たちにとって大きな課題だった。この標高では特別な順応期間が必要だが、試合時間を繰り上げればその期間が短縮されてしまう。
スターマー氏は午後7時開始に反対する意向をFAに伝えた。その時間帯は英国のテレビ視聴者には都合が良かったが、ハリー・ケインら選手たちの安全が最優先された。
FAは反対を正式に表明する前に政府に意向を確認し、開催国有利な変更に一致団結して反対する姿勢を固めた。
深夜のドラマが「スリー・ライオンズ」の勝利をもたらす
予定通り開催するという判断が功を奏し、イングランドはメキシコシティで3－2の劇的勝利を収めた。首相の努力にもかかわらず、大雨で試合開始は1時間遅れた。
しかし、この追加時間は高地適応に役立ち、イングランドは接戦を制した。ジュード・ベリンガムが2得点、ハリー・ケインがPKを決め、勝利を決定づけた。
ロンドンでは首相報道官が、スターマー首相が10代の息子と試合を最後まで観戦したと明かした。報道官は「今朝は少し睡眠不足ですが、チームとイギリス人であることをとても誇りに思っています」と語った。
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パブの活気と祝祭ムード
首相は試合当日にパブの営業時間を午前5時まで延長する緊急法案を成立させた。
スターマー氏は以前、「サッカーが『ホーム』に戻ってくるかもしれないが、ファンが『ホーム』に戻らなくても済むようにする。試合終了のホイッスルが鳴るまでパブが営業を続けられることは、サポーターと地域社会にとって朗報だ」と述べていた。
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