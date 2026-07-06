ダウニング街が介入した主な理由は、代表チームの健康への配慮だった。海抜2240メートルのアステカ・スタジアムでの試合は、選手たちにとって大きな課題だった。この標高では特別な順応期間が必要だが、試合時間を繰り上げればその期間が短縮されてしまう。

スターマー氏は午後7時開始に反対する意向をFAに伝えた。その時間帯は英国のテレビ視聴者には都合が良かったが、ハリー・ケインら選手たちの安全が最優先された。

FAは反対を正式に表明する前に政府に意向を確認し、開催国有利な変更に一致団結して反対する姿勢を固めた。