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【スクープ】インテル、トッテナム星獲得断念。条件合意も、方針転換。
ヴィカリオのイタリア復帰が危ぶまれている
イタリアの報道によると、インテルは今夏、トッテナムのヴィカリオ獲得を見送る可能性がある。セリエA優勝直後のクラブが移籍基盤を築いていただけに、驚きだ。
ここ数週間、複数筋はインテルがヴィカリオと基本合意に達したと伝えており、新時代を牽引すると期待されていた。
移籍にはトッテナムの承認が必要で、同クラブはヴィカリオの価値を約2000万ユーロと評価。ヴィカリオは北ロンドンからの移籍に近づいているとされていたが、インテルは現在、二の足を踏んでいる。
2026-27シーズンを見据え、資金を他の補強に回したいという思惑が背景にあるという。
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ジョセップ・マルティネス、昇格へ
『コリエレ・デロ・スポルト』によると、インテルはヴィカリオの獲得を見送り、その移籍予算を他のポジションに回す方針だ。
理由は、6月に契約満了で退団予定のヤン・ゾマーの後継として、控えのジョセップ・マルティネスが台頭したこと。インテルは予算を他の補強に回し、マルティネスを正GKに起用する方針を真剣に検討している。
インテルはビカリオよりマルティネスを推す
27歳のマルティネスは2024年夏、1400万ユーロでジェノアから加入。すでにスタメンの座を担えると見込まれている。
移籍市場に詳しいマッテオ・モレット氏によると、クラブは来季の攻撃の要として彼に期待しており、トッテナムとの交渉を続けるか迷っているという。
スペイン人FWは、セリエA最終節とコッパ・イタリア決勝のラツィオ戦で先発し、価値を証明する見込みだ。
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トッテナムの移籍計画に影響
今夏の移籍市場でインテルは方針転換の可能性が高い。報道では移籍予算は4,000万～5,000万ユーロで、選手売却で上乗せもできる。ヴィカリオ獲得の2,000万ユーロを回避すれば、チブ監督は他のポジション補強に余裕ができる。
この流れはトッテナムの補強計画にも影響し、後任候補にはマンチェスター・シティのジェームズ・トラフォードらが挙げられている。移籍が破談になれば、スパーズはセリエA復帰を期待していた不満なGKを抱えることになる。