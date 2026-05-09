【スクープ】インテル、トッテナム星獲得断念。条件合意も、方針転換。

イタリアの報道によると、インテルは今夏、トッテナムのヴィカリオ獲得を見送る可能性がある。セリエA優勝直後のクラブが移籍基盤を築いていただけに、驚きだ。

ここ数週間、複数筋はインテルがヴィカリオと基本合意に達したと伝えており、新時代を牽引すると期待されていた。

移籍にはトッテナムの承認が必要で、同クラブはヴィカリオの価値を約2000万ユーロと評価。ヴィカリオは北ロンドンからの移籍に近づいているとされていたが、インテルは現在、二の足を踏んでいる。

2026-27シーズンを見据え、資金を他の補強に回したいという思惑が背景にあるという。



