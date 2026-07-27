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【スクープ】アーセナルは、ヴィニシウス・ジュニアがレアル・マドリードから移籍した場合、クラブ史上最高年俸で契約する用意がある。
アーセナル、史上最高年俸を計画
アーセナルはヴィニシウス獲得へ動きを活発化させ、クラブ史上最高額の契約を提示する方針だ。同紙によると、現在レアル・マドリードで週給40万ポンドを受け取る同選手に、それを上回る条件を提示して北ロンドンへの移籍を説得する。
22年ぶりのプレミアリーグ制覇をさらに発展させたい首脳陣は、ブカヨ・サカに週給約36万5000ポンドを提示したばかりだが、ヴィニシウス獲得で支出は新たな次元へ達する。
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レアル・マドリードが巨額の移籍金設定
アーセナルはヴィニシウスに史上最高額の個人契約を提示する用意があるが、移籍金が依然として壁となっている。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、今夏にこのブラジル人FWを売却する場合の条件を明確に定めている。クラブは固定額と成績連動型変動額を合わせ、総額1億6000万ユーロを要求しているとされる。
ペレス会長は全盛期の選手を放出することはめったにないが、ヴィニシウスは契約が残り12か月となり、状況は複雑だ。マドリードでの契約延長交渉は難航しており、ヴィニシウスがムバッペと同等の年俸を求めるという見方もされている。
モウリーニョとディオマンデの要因
レアル・マドリードに2度目の就任を果たしたジョゼ・モウリーニョ監督は、クラブ通算16回目の欧州チャンピオンズリーグ制覇を目指し、チームを代表するスター選手を手放したくないと主張している。
過去に対立があったにもかかわらず、攻撃の核を維持するためヴィニシウス残留に固執している。しかしクラブは舞台裏で別の動きを進めている。報道によると、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデを1億ユーロ超で獲得する最終段階に入っており、これはヴィニシウス移籍に備えた保険と考えられる。
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アルテタ監督、試合の流れを変えるサイドの補強を視野に
ミケル・アルテタ監督にとって、チャンピオンズリーグで2度優勝したこの選手を獲得することは、最大の意思表示になる。アーセナルはメスト・エジルやピエール＝エメリック・オーバメヤンなど高年俸選手を整理し、持続可能なチーム作りを進めてきた。今、チームは世界的なスーパースターを迎える基盤が整ったと確信している。
アーセナルは現在、ジローナ、レアル・ベティス、ボルシア・ドルトムントを相手に過密なプレシーズンに臨む。8月16日のマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドも控える中、ヴィニシウスのような世界屈指の才能を加えれば、タイトル防衛への勢いを加速し、2026-27シーズンの欧州での野心も確固たるものになるだろう。
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