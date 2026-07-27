【スクープ】アーセナルは、ヴィニシウス・ジュニアがレアル・マドリードから移籍した場合、クラブ史上最高年俸で契約する用意がある。

アーセナルはヴィニシウスに史上最高額の個人契約を提示する用意があるが、移籍金が依然として壁となっている。レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、今夏にこのブラジル人FWを売却する場合の条件を明確に定めている。クラブは固定額と成績連動型変動額を合わせ、総額1億6000万ユーロを要求しているとされる。

ペレス会長は全盛期の選手を放出することはめったにないが、ヴィニシウスは契約が残り12か月となり、状況は複雑だ。マドリードでの契約延長交渉は難航しており、ヴィニシウスがムバッペと同等の年俸を求めるという見方もされている。



