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【スクープ】アンチェロッティ監督はネイマールに、ブラジル代表でベンチスタートを受け入れるよう求め、W杯メンバー発表前にSNS発言にも注意を促していた。
ネイマールの復帰の条件
先週木曜日のビデオ通話まで、ネイマールがブラジル代表に選ばれるかは不確かだった。
『グローボ』紙によると、アンチェロッティ監督はテクニカルディレクターのロドリゴ・カエターノ氏と共に34歳のネイマールと直接話し、代表チームの新しい体制を説明した。イタリア人監督は、ネイマールが「絶対的な主役」だった時代は終わったと伝えた。
アンチェロッティはネイマールに、キャプテンマークは巻かず、先発も保証できないと通告。すでに頭には主力11人の構想があり、現時点ではネイマールは含まれていないという。
さらに、大会に集中するためSNS露出を控えるよう求めるなど、厳格な行動規範も提示された。
アンチェロッティが選手起用を擁護
非公開の交渉では厳しい姿勢を示したアンチェロッティ監督だが、公の場ではこのベテランFWの経験が若手にとって貴重な財産だと強調した。
ピッチでの貢献が限定的でも、ロッカールームに好影響をもたらすと確信している。
「彼はコンディションを向上させた」とアンチェロッティは説明した。「彼はこのワールドカップで重要な選手となるだろう。大会経験が豊富でチームメイトからの信頼も厚く、チームに良い環境をもたらす」
「我々がネイマールを選んだのは、優れた控え選手になると考えたからではない。1分間でも5分間でも90分間でも、あるいはPKの場面でも、彼がチームに貢献できると信じているからだ」
考え方の変化
報道によると、ネイマールは予期せぬ代表招集に笑顔で応じ、チームのために何でもすると約束した。この姿勢が、2025年に代表監督に就任して以来彼を招集していなかったアンチェロッティの最終決断を後押しした。
代表メンバー発表後、ネイマールはコーチ陣に祝賀と感謝を伝えるメッセージを送った。そこには緑と黄色のハートの絵文字が添えられていた。
- Getty Images Sport
ワールドカップへの道
ネイマールが合流したセレソンは、現在テレゾポリスで最終調整中だ。代表チームは5月27日にグランジャ・コマリーに集合し、31日にマラカナンでパナマと親善試合を行う。これは6月1日に米国へ出発する前にファンが母国でチームを見る最後の機会となる。
6月6日にクリーブランドでエジプトと最終調整し、6月13日にニュージャージーでモロッコと大会初戦に臨む。