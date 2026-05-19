【スクープ】アンチェロッティ監督はネイマールに、ブラジル代表でベンチスタートを受け入れるよう求め、W杯メンバー発表前にSNS発言にも注意を促していた。

非公開の交渉では厳しい姿勢を示したアンチェロッティ監督だが、公の場ではこのベテランFWの経験が若手にとって貴重な財産だと強調した。

ピッチでの貢献が限定的でも、ロッカールームに好影響をもたらすと確信している。

「彼はコンディションを向上させた」とアンチェロッティは説明した。「彼はこのワールドカップで重要な選手となるだろう。大会経験が豊富でチームメイトからの信頼も厚く、チームに良い環境をもたらす」

「我々がネイマールを選んだのは、優れた控え選手になると考えたからではない。1分間でも5分間でも90分間でも、あるいはPKの場面でも、彼がチームに貢献できると信じているからだ」



