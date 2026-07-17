【スクープ】アルゼンチンは準決勝でイングランドの2トップ対策を立てていたが、トーマス・トゥヘル監督の交代策に「衝撃」を受けた。

敗戦後、トゥヘル監督は試合の流れが急変したと語った。 「データはまだ確認していないが、ゴール直後からボール支配率もチャンスの数も急落し、流れが完全に相手へ傾いた」と彼は語った。「我々は戦術的に受動的になりすぎた。5バックでさらに引くのではなく、より積極的にウインガーへ素早く対応し、4バック間のスペースを広げないよう指示した。

全員に前に出て枠組みの中で積極的に動くよう促したが、苦戦は続いた。1対1を作れず、やがて深く下がらざるを得なくなった。当初の計画ではなかったが、そうなってしまった。

さらに「スペインやアルゼンチン、ブラジルのように、我々のDNAにボール支配が刻み込まれているわけではない」と付け加えた。