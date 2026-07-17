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【スクープ】アルゼンチンは準決勝でイングランドの2トップ対策を立てていたが、トーマス・トゥヘル監督の交代策に「衝撃」を受けた。
ゴードンの得点後、トゥヘル監督は守備陣を再構築した。
緊迫したワールドカップ準決勝の後半中盤、ゴードンの冷静な一撃でイングランドが先制した。アルゼンチンは、自チームの弱点がスピードスターとのトランジションにあると判断し、サカやマドゥエケの投入に備えていた。これに対しトゥヘル監督は守備を強化。
72分には5バックへ布陣を変更し、エズリ・コンサがゴードンと交代。10分後にはダン・バーンとニコ・オライリーがリース・ジェームズとデクラン・ライスに代わって投入された。フェルナンデスの同点弾の後、ようやくマーカス・ラッシュフォードとイヴァン・トニーが登場。ゴードンの先制点からマルティネスの決勝点までの間、イングランドのボール支配率はわずか12％だった。
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トゥヘル監督は、消極的な戦術は最初から計画されていなかったと主張している。
敗戦後、トゥヘル監督は試合の流れが急変したと語った。 「データはまだ確認していないが、ゴール直後からボール支配率もチャンスの数も急落し、流れが完全に相手へ傾いた」と彼は語った。「我々は戦術的に受動的になりすぎた。5バックでさらに引くのではなく、より積極的にウインガーへ素早く対応し、4バック間のスペースを広げないよう指示した。
全員に前に出て枠組みの中で積極的に動くよう促したが、苦戦は続いた。1対1を作れず、やがて深く下がらざるを得なくなった。当初の計画ではなかったが、そうなってしまった。
さらに「スペインやアルゼンチン、ブラジルのように、我々のDNAにボール支配が刻み込まれているわけではない」と付け加えた。
アルゼンチンが好機を祝う一方、イングランドの選手たちは後退に疑問を感じている。
イングランド代表陣内でもこの戦術的な後退は話題になった。キャプテンのハリー・ケインは「1-0のリードを守り抜くだけではこのレベルでは不十分だ」と語った。
センターバックのマーク・ゲヒも「もっと攻め続けるべきだった。得点した途端、守備に徹するメンタリティになってしまった」と悔やんだ。
一方、アルゼンチン選手たちは試合中、サカとマドゥエケの脅威を再確認し、どちらか、あるいは両方が登場するだろうと予想していた。しかしどちらも現れず、スカローニ監督は81分に左サイドバックのタリアフィコをマルティネスと交代させ、すでに投入されていたゴンサレスをそのポジションに配置した。
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FAは準決勝敗退でもトゥヘル監督を支持
敗退の経緯に関わらず、イングランドサッカー協会（FA）はトゥヘル監督への支持を継続している。同監督の契約は2028年の自国開催欧州選手権まで続く。マーク・ブリンガム最高経営責任者（CEO）は非公式にその仕事ぶりに満足を示しており、チーム内の文化課題に取り組んでいるとも見られている。イングランド代表は、両チームとも望まなかったフランスとの3位決定戦に向けて態勢を整え、その後、欧州選手権に全力を注ぐ。
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