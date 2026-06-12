火曜日の朝、サウジアラビア代表はウルグアイと2026年W杯初戦を迎える。期待と警戒が交錯する一戦だ。

懸念は、強豪国やスペイン、カーボベルデと同居するグループ8の難しさだけではない。過去の本大会初戦で味わった苦い記憶も、不安を募らせる。

過去には屈辱的な幕開けもあれば、歴史に名を残す栄光もあった。今、チームは再び、大会の行方を左右する試練に立たされている。

直前に就任したギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスが、過去の失敗を避け、直近の親善試合で示した好材料を本大会に結びつけられるかも不透明だ。