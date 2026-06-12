火曜日の朝、サウジアラビア代表はウルグアイと2026年W杯初戦を迎える。期待と警戒が交錯する一戦だ。
懸念は、強豪国やスペイン、カーボベルデと同居するグループ8の難しさだけではない。過去の本大会初戦で味わった苦い記憶も、不安を募らせる。
過去には屈辱的な幕開けもあれば、歴史に名を残す栄光もあった。今、チームは再び、大会の行方を左右する試練に立たされている。
直前に就任したギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスが、過去の失敗を避け、直近の親善試合で示した好材料を本大会に結びつけられるかも不透明だ。
火曜日の朝、サウジアラビア代表はウルグアイと2026年W杯初戦を迎える。期待と警戒が交錯する一戦だ。
懸念は、強豪国やスペイン、カーボベルデと同居するグループ8の難しさだけではない。過去の本大会初戦で味わった苦い記憶も、不安を募らせる。
過去には屈辱的な幕開けもあれば、歴史に名を残す栄光もあった。今、チームは再び、大会の行方を左右する試練に立たされている。
直前に就任したギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスが、過去の失敗を避け、直近の親善試合で示した好材料を本大会に結びつけられるかも不透明だ。
サウジアラビア代表は、ワールドカップで度々苦しいスタートを切ってきた。その中には、今日に至るまでファンの記憶に鮮明に残っている試合もある。
特に2002年ドイツ戦での0-8の敗北は、大差だっただけでなく、初戦の敗退が大会を通じてチームに重くのしかかった。
関連記事：「特別な瞬間」…歴史的ゴール直後、ケニオニスの初コメント
2018年大会でもホームのロシアに0-5で敗れ、同じ傾向が露呈した。
これらの経験が示すように、初戦は勝ち点3を超える意味を持つ。自信を築くか、打ち砕くかの分かれ道だ。だからこそ、今回のウルグアイ戦は二重に重要なのである。
過去の開幕戦には苦い思い出もあるが、前回のワールドカップでサウジアラビア代表は、自信と勇気を持てば何ができるかを示した。
2022年W杯では、サウジアラビアが後に優勝するアルゼンチンを2-1で破り、大会最大の番狂わせを起こした。
この試合で注目すべきは、サウジアラビア代表が守りに徹するのではなく、高いプレスと戦術的規律で世界トップと互角に戦えたことだ。
この試合は、成功と失敗を分けるのがスターの有無ではなく、集中力、戦術への忠実さ、90分間プランを貫く実行力であることを示した。
ゲオルギオス・ドニスは、ワールドカップ直前にエルヴェ・レナール監督の後任となり、特殊な状況で大会に臨む。
限られた時間の中でギリシャ人監督は戦術を浸透させようと3試合を行い、以前とは異なるサウジアラビア代表の姿を見せました。
初戦エクアドルに1-2で敗れたものの、内容は悪くなかった。その後、プエルトリコに3-0で勝利し、最終調整のセネガル戦は0-0の引き分けに終わった。
守備の組織力と素早い攻撃への切り替えでは好兆候が見られた。だが真の課題は、ワールドカップのプレッシャー下で選手たちが戦術をどれだけ実践できるかだ。
ウルグアイ戦は熱意より知性が求められる。
ウルグアイ代表は経験が豊富で、ミスを逃さない選手たちがいる。序盤のプレッシャーは厳しいので、高い戦術規律が不可欠だ。
前線のスピードを生かしつつ、攻守のバランスを保つことが重要だ。
中盤はウルグアイのキープレーヤーを封じ、速攻を仕掛ける要となる。
初戦は大会の行方を左右する。ドイツ、ロシアでの苦い記憶、アルゼンチンとの激闘を教訓に、サウジアラビア代表は歴史に新たなページを刻むチャンスがある。そのためにも、過去の大会で夢を断った「初戦の落とし穴」を避けなければならない。