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SIDTim Ursinus

翻訳者：

スキャンダルで、フェデ・バルベルデやキリアン・エムバペなど8人がクラシコを欠場。

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バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
キリアン・エンバペ
フェデリコ・バルベルデ
オーレリアン・チュアメニ

キリアン・エムバペら8人を欠くレアル・マドリードは、首位バルセロナとのクラシコで最後のタイトルチャンスに挑む。

このフランス人選手は太ももの負傷から回復し、先日チーム練習に復帰したものの、日曜21時のレアル・マドリードの重要な試合では、アントニオ・リュディガー監督率いるメンバーから外れた。

  • ムバッペ、ダニ・セバロス、ダニ・カルバハル、ロドリゴ、エデル・ミリタオ、フェルランド・メンディ、アルダ・ギュレル、フェデ・バルベルデがレアル・マドリードのメンバーから外れた。バルベルデはオーレリアン・チュアメニとの乱闘で裂傷と頭部外傷と診断され、病院に搬送された。

    この騒動で両選手にはそれぞれ50万ユーロの罰金が科された。 

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  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レアル・マドリード：アルベロア退団か、モウリーニョ監督就任か？

    レアルでは数週間前から緊張が高まり、バルベルデとチュアメニの対立で頂点に達した。アルヴァロ・アルベロア監督はチーム内の支持を失い、2年連続無冠で解任の危機に。後任にはジョゼ・モウリーニョが浮上している。

    レアルは宿敵バルセロナに11ポイント差をつけられており、残り4試合で勝つしか優勝の可能性を維持できない。バルセロナはドイツ人監督ハンス・フリックが率いている。

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