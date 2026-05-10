このフランス人選手は太ももの負傷から回復し、先日チーム練習に復帰したものの、日曜21時のレアル・マドリードの重要な試合では、アントニオ・リュディガー監督率いるメンバーから外れた。
AFP
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スキャンダルで、フェデ・バルベルデやキリアン・エムバペなど8人がクラシコを欠場。
ムバッペ、ダニ・セバロス、ダニ・カルバハル、ロドリゴ、エデル・ミリタオ、フェルランド・メンディ、アルダ・ギュレル、フェデ・バルベルデがレアル・マドリードのメンバーから外れた。バルベルデはオーレリアン・チュアメニとの乱闘で裂傷と頭部外傷と診断され、病院に搬送された。
この騒動で両選手にはそれぞれ50万ユーロの罰金が科された。
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レアル・マドリード：アルベロア退団か、モウリーニョ監督就任か？
レアルでは数週間前から緊張が高まり、バルベルデとチュアメニの対立で頂点に達した。アルヴァロ・アルベロア監督はチーム内の支持を失い、2年連続無冠で解任の危機に。後任にはジョゼ・モウリーニョが浮上している。
レアルは宿敵バルセロナに11ポイント差をつけられており、残り4試合で勝つしか優勝の可能性を維持できない。バルセロナはドイツ人監督ハンス・フリックが率いている。