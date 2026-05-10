スキャンダルで、フェデ・バルベルデやキリアン・エムバペなど8人がクラシコを欠場。

ムバッペ、ダニ・セバロス、ダニ・カルバハル、ロドリゴ、エデル・ミリタオ、フェルランド・メンディ、アルダ・ギュレル、フェデ・バルベルデがレアル・マドリードのメンバーから外れた。バルベルデはオーレリアン・チュアメニとの乱闘で裂傷と頭部外傷と診断され、病院に搬送された。

この騒動で両選手にはそれぞれ50万ユーロの罰金が科された。