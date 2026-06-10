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「スキャンダルではない」――ファビオ・カンナバーロは、ウズベキスタン代表選手が身体検査を受ける動画が物議を醸す中、米国の保安検査は「品位を欠く」との批判を否定した。
スタジアムの警備をめぐる論争
南米のテレビが、ワールドカップのオランダ戦（2-1でオランダ勝利）前にウズベキスタン代表が警備員や探知犬による身体検査を受ける様子を放映。SNSでは「不当な扱いだ」との声が殺到した。
この映像を受け、「代表チームへの検査として品位を欠く」との批判が相次いだ。しかしカンナバーロ監督は、北米開催の大会に出場する全チームにとって厳重な警備は運営上必須だと説明した。
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カンナバーロが事実を明らかにする
ワールドカップの準備は、ソマリアの審判オマル・アブドゥルカディール・アルタン氏の入国拒否、イラン代表などのビザ遅延、チケットの高騰、米国の猛暑や暴風雨への懸念など、複数の危機に直面している。
こうした憶測や「誤解を招く見出し」が増えたため、インスタグラムに投稿した元バロンドール受賞者は断固とした姿勢を示した。彼は、エリート選手に対応するため実施場所が異なるものの、その手順は一般の旅行者が経験するものと何ら変わらないと主張した。
「ウズベキスタン代表として空港で受検した様子が新聞の一面に載っているのを見た。 誤解を招く見出しもあるので事実を伝えたい」とカンナバーロは記した。「これらは日常的な標準検査だ。代表チームは一般旅客のようにターミナルを通らず、専用バスで直接滑走路へ移動する」
タールマック・プロトコルの説明
ウズベキスタン代表監督は「セキュリティとプライバシーのためチームはメインターミナルを通らず、検査は別地点で行う」と説明した。カンナバーロ氏は「カメラに映った場面でも、特別な扱いや標的はない。一般旅客と同じ検査をタラップで行っただけだ」と付け加えた。
「一般の旅行者がターミナルで受ける検査を、我々は滑走路で直接受けている。まったく同じものだ。これは標準的な手順だ」と付け加えた。 「スキャンダルでも失礼な扱いでもありません。試合前も同様で、オランダ戦ではスタジアムで検査を受けましたが、予想通りでした。どの試合でも、チームは出発直前のホテルかスタジアムで検査を受けるのです」
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ウズベキスタン、ワールドカップでの成功を夢見る
ピッチ外の騒動にもめげず、カンナバーロ監督はウズベキスタンの歴史的デビューに集中している。予選2位のチームは、ポルトガル、コンゴ民主共和国、コロンビアと同組の厳しいグループステージに挑む。
イタリア人監督はメッセージを締めくくる際、大会運営を「完璧」と称賛し、チームが適切にケアされているとファンに伝えた。