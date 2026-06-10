「スキャンダルではない」――ファビオ・カンナバーロは、ウズベキスタン代表選手が身体検査を受ける動画が物議を醸す中、米国の保安検査は「品位を欠く」との批判を否定した。

ワールドカップの準備は、ソマリアの審判オマル・アブドゥルカディール・アルタン氏の入国拒否、イラン代表などのビザ遅延、チケットの高騰、米国の猛暑や暴風雨への懸念など、複数の危機に直面している。

こうした憶測や「誤解を招く見出し」が増えたため、インスタグラムに投稿した元バロンドール受賞者は断固とした姿勢を示した。彼は、エリート選手に対応するため実施場所が異なるものの、その手順は一般の旅行者が経験するものと何ら変わらないと主張した。

「ウズベキスタン代表として空港で受検した様子が新聞の一面に載っているのを見た。 誤解を招く見出しもあるので事実を伝えたい」とカンナバーロは記した。「これらは日常的な標準検査だ。代表チームは一般旅客のようにターミナルを通らず、専用バスで直接滑走路へ移動する」