スカローニ、新サン・シーロ・スタジアムについて：「ミランはさらに1億ユーロの収益が見込める。緑豊かでモダンな地区に建設されるプロジェクトだ」

新スタジアムについて、彼は次のように付け加えた。「この方向性において、レッドバード社とジェリー・カルディナレ氏の戦略的ビジョンによって主導・支援されている新スタジアム計画は極めて重要である。 市および地域にとって、これは約15億ユーロの民間投資となる。近代的で緑豊かな新地区に建設されるこのインフラは、敷地の50％以上が公園や公共スペースに充てられ、365日を通じて人々が楽しめるよう設計されている。 このプロジェクトは、建設段階で45億ユーロ以上の経済効果を生み出し、本格稼働後は年間30億ユーロ以上の経済効果をもたらす見込みです。 ミランにとっては、スタジアムからの追加収益1億ユーロを意味し、クラブの競争力を強化し、サポーターに現代的な体験を提供するための重要な一歩となります。このプロジェクトは、スタジアム開発における国際的な専門知識を持つ当社のオーナーであるRedBirdによって支援されており、スポーツにおける競争力と財務規律に基づくミランの好循環モデルに沿ったものです。