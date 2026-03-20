ミランのスタジアムをめぐる新たな展開。ロッソネロの会長パオロ・スカローニ氏が、イベント「Motore Italia-Edizione Milano Olimpica Internazionale 2026」で次のように語った。「これはクラブの成長にとって極めて重要なプロジェクトです。 ここ数年、ミラノは大きな集客力を示しており、今日ではますますスポーツの首都としての地位を確立しています。2026年ミラノ・コルティナオリンピックは、その重要な節目となります。先日のアッソロンバルダ（ミラノ商工会議所）の会合では、オリンピックがミラノ地域に約25億ユーロの生産額と10億ユーロ以上の付加価値をもたらす可能性があることが指摘されました」。
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スカローニ、新サン・シーロ・スタジアムについて：「ミランはさらに1億ユーロの収益が見込める。緑豊かでモダンな地区に建設されるプロジェクトだ」
ミラノ市にとってのスポーツの重要性
スカローニ氏は講演の中で、ミラノ市にとってスポーツ、とりわけサッカーが持つ重要性についても分析した。「スポーツは、世界的に名高い2つのクラブ、ミランとインテルをはじめとするサッカーの存在もあり、市の経済に具体的な貢献をしています。ミランは1試合あたり7万2千人以上をスタジアムに動員しており、これはイタリア国内で最高、ヨーロッパでもトップクラスの平均動員数です。 この動きは、都市経済全体に価値を生み出しています。新しいサン・シーロは、サッカー界、イタリア全土、そしてイタリアのスポーツシステム全体にとって牽引役となる可能性があります。ローマからパレルモに至るまで、各地で具体化しつつある新たなプロジェクトがそれを証明しています。これはミラノにとっても、そして我が国にとっても重要な展望です」。
ミランはいくら稼げるのか
新スタジアムについて、彼は次のように付け加えた。「この方向性において、レッドバード社とジェリー・カルディナレ氏の戦略的ビジョンによって主導・支援されている新スタジアム計画は極めて重要である。 市および地域にとって、これは約15億ユーロの民間投資となる。近代的で緑豊かな新地区に建設されるこのインフラは、敷地の50％以上が公園や公共スペースに充てられ、365日を通じて人々が楽しめるよう設計されている。 このプロジェクトは、建設段階で45億ユーロ以上の経済効果を生み出し、本格稼働後は年間30億ユーロ以上の経済効果をもたらす見込みです。 ミランにとっては、スタジアムからの追加収益1億ユーロを意味し、クラブの競争力を強化し、サポーターに現代的な体験を提供するための重要な一歩となります。このプロジェクトは、スタジアム開発における国際的な専門知識を持つ当社のオーナーであるRedBirdによって支援されており、スポーツにおける競争力と財務規律に基づくミランの好循環モデルに沿ったものです。