スカローニ監督はアルゼンチンサポーターに落ち着くよう呼びかけた。 「これはサッカーの試合にすぎません。我々は前回大会の経験があり、初戦は重要でも決定的なものではない。 我々は万全で、自信を持って臨む」

監督として初日と心境は変わらない。勝っても疑念は出るが、何も変わっていない。大切なのはバランスだ。 私たちは最善を尽くし、国のために全力で取り組んでいる。その結果がどうであれ、それが私たちを落ち着かせる。試合は少しの安心感をもたらすが、責任感は変わらない。私たちは誰よりも優れているわけでも、劣っているわけでもない」

先発メンバーについては「いずれにしても、スタメンはわかる。選手たちには今晩伝える。エミリアーノは準備ができている。昨日の状況が続けば出場する」と語った。

「これは私の感情を揺さぶる。我々は共に素晴らしい瞬間を共有してきたからだ。私はエストゥディアンテスで本当に素晴らしい時間を過ごした。そしてマルティン・パルメロ、君もそこにいて、私に道を開いてくれた。君も知っているだろう、これがどれほど困難で、そして素晴らしいことかを。新たなワールドカップが始まることに、私は大きな情熱を抱いている」