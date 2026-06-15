アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、世界王者でも今大会で戦い続ける姿勢を強調した。
この発言は、明日カンザス市で行われるアルジェリアとの初戦を前に、スカローニが初めて開いた公式会見でのもの。
アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、世界王者でも今大会で戦い続ける姿勢を強調した。
この発言は、明日カンザス市で行われるアルジェリアとの初戦を前に、スカローニが初めて開いた公式会見でのもの。
スカローニ監督はアルゼンチンサポーターに落ち着くよう呼びかけた。 「これはサッカーの試合にすぎません。我々は前回大会の経験があり、初戦は重要でも決定的なものではない。 我々は万全で、自信を持って臨む」
監督として初日と心境は変わらない。勝っても疑念は出るが、何も変わっていない。大切なのはバランスだ。 私たちは最善を尽くし、国のために全力で取り組んでいる。その結果がどうであれ、それが私たちを落ち着かせる。試合は少しの安心感をもたらすが、責任感は変わらない。私たちは誰よりも優れているわけでも、劣っているわけでもない」
先発メンバーについては「いずれにしても、スタメンはわかる。選手たちには今晩伝える。エミリアーノは準備ができている。昨日の状況が続けば出場する」と語った。
「これは私の感情を揺さぶる。我々は共に素晴らしい瞬間を共有してきたからだ。私はエストゥディアンテスで本当に素晴らしい時間を過ごした。そしてマルティン・パルメロ、君もそこにいて、私に道を開いてくれた。君も知っているだろう、これがどれほど困難で、そして素晴らしいことかを。新たなワールドカップが始まることに、私は大きな情熱を抱いている」
スカローニ監督は代替戦術についてこう説明した。「試合開始直後から起こることもあり、相手によって強要されることもある。選手が欠けていてもいなくても、問題はそこではない。いくつか試してきたが、まだ確定していない。3バックでも5バックでも、チームの核は変わらない」。
さらに「サッカーは依然として我々にとって非常に重要だ。だがこの代表チームが今の位置に至ったのは、あの有名な言葉“プレッシャー”を分解したからだと考えている。それが選手たちがピッチで落ち着いてプレーできる土台になった」と続けた。
「我々も同じ緊張感と感情を抱いている。試合後に何が起ころうとも、全力を尽くしたことを知っていれば平静を保てる。ワールドカップもあくまでスポーツであり、より重要なことは他にもたくさんある」と続けた。
リオネル・メッシとジュリアン・アルバレスについては「誰もがレオのプレーを見たい。アルゼンチン人だけでなく、世界中がそうだ」と語った。 どんな状況でも存在感を示してきた。今の状態も良好だ。アルバレスは足首を痛めたが、今は問題なく、明日も出場可能だ」
代表のレベルが高いため、負傷者がいても選定に困ったことはない。むしろ問題なのは、トップ選手をベンチに置くことだ。 我々は11人でプレーし、たとえ誰かがスタメンから外れることになっても、バランスを模索している」。
アフリカの代表チームについて問われたスカローニ監督は「アルジェリアはモロッコと似ている。優れた選手と名将がおり、チームとして機能している。ブラジル対モロッコの試合が示したように油断は禁物だ。彼らはW杯に出場する価値がある」と語った。 アルジェリアは強豪で、我々にとって懸念だ」
カンザスでの滞在については「予想より気温が低く、街の人々は温かく迎え入れてくれた。トレーニングセンターも素晴らしい。カンザスの人々に感謝している」と語った。
スカローニ監督はさらに「アルジェリアは速い攻撃陣と高い技術、強いフィジカルを持つ良いチーム。3バックでも4バックでも守備を固める。敬意を表すべき相手だ」と分析した。