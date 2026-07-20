2022年王者に敬意を表するはずだった今回のW杯。アルゼンチンはヤマル、ロドリ、クバルシ擁するスペインに敗れ、苦い幕切れとなった。 アルゼンチンは、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いる新世代に王座を譲り、二度と現れないだろう黄金世代に別れを告げた。 ピッチでは世界最高のメッシがチームを牽引し、スカローニ監督は4年前のカタール制覇、5大会連続決勝進出、2度のコパ・アメリカ制覇をもたらした“仲間たち”を再び勝利へ導いた。
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スカローニ監督が涙ながらにアルゼンチン代表を去る：「協会と話し合う。こんなチームを再び作るのは難しい」。正式な退任発表は12月の見込み。
号泣した
メットライフ・スタジアムでの決勝は、試合前・中・後の緊張と不安に包まれた。さらに、アルビセレステ監督は試合後の会見で「別れ」を予告した。 感情に耐えきれず、会場の記者たちからの温かい拍手に包まれ、彼は涙を流して会見を締めくくることができなかった。 「私が泣いているのは、このチームがまさに『戦士たち』だからです。試合後に別れを告げた際、スペイン代表の選手たちもそれを認めてくれました。私は人生で、まさにこれを成し遂げることを夢見ていました。これから先、この道を歩み続けるには多くのことが必要です。とりわけ、気持ちをリセットし、このようなチームを再び作り上げなければなりません。それが実現するのは難しいでしょうし、私の心は痛みます」と語った後、謝罪して席を立ち、記者会見場を後にした。
唯一無二のCT
選手たちがピッチで戦う姿を目の当たりにし、大きな感情の波に襲われた彼は明らかに疲労困憊していた。準決勝のイングランド戦で逆転ゴールが生まれた瞬間でさえ喜ぶことはなく、象徴的なポーカーフェイスで内側の感情を隠そうとしていた。 2022年のルサイルでも、モンティエルが蹴ったPKがアルゼンチンに3度目の優勝をもたらしたことを理解するまで時間がかかった。そして、同じように驚いているパレデスと視線が合った瞬間、彼はまた涙を流した。だが、その涙は以前とは違っていた。
予告された別れ
スペイン戦のパフォーマンス分析より、記者会見ではアルゼンチンが近い将来に直面する「再建」が話題に上がった。スカルオーニ監督は退任する見込みだ。「会長と話し合う。構想はあるが、契約を満了した後、考える時間が必要だ。 じっくり考える必要がある。ここ数年の成功を今後も続けられるか分からないからだ。会長にはこの機会を与えてくれたことに感謝している。私たちは最後の瞬間まで全力を尽くしてきた。 「少し時間を取ってじっくり考えるのは当然だ」とも語った。噂では、スカローニは2026年12月の契約満了まで残留し、その後後任にバトンを渡す見込みだ。
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