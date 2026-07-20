スカローニ監督が涙ながらにアルゼンチン代表を去る：「協会と話し合う。こんなチームを再び作るのは難しい」。正式な退任発表は12月の見込み。

メットライフ・スタジアムでの決勝は、試合前・中・後の緊張と不安に包まれた。さらに、アルビセレステ監督は試合後の会見で「別れ」を予告した。 感情に耐えきれず、会場の記者たちからの温かい拍手に包まれ、彼は涙を流して会見を締めくくることができなかった。 「私が泣いているのは、このチームがまさに『戦士たち』だからです。試合後に別れを告げた際、スペイン代表の選手たちもそれを認めてくれました。私は人生で、まさにこれを成し遂げることを夢見ていました。これから先、この道を歩み続けるには多くのことが必要です。とりわけ、気持ちをリセットし、このようなチームを再び作り上げなければなりません。それが実現するのは難しいでしょうし、私の心は痛みます」と語った後、謝罪して席を立ち、記者会見場を後にした。











