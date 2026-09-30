ジョルジョ・スカルヴィーニはまだ22歳だが、すでにベテランのような雰囲気を漂わせている。イタリア代表の輪の中に入ってから、すでに4年がたっているからかもしれないし、年齢以上に成熟した青年だからかもしれない。確かなのは、下部年代の代表をすべて経験して始まったイタリアとの歩みが、ここまではかなり波乱に満ちたものだったということだ。2年前にはドイツ行き出発の数日前に十字靱帯断裂を負ってEUROを欠場し、さらにゼニツァでの苦い夜には、スタンドからワールドカップ出場権逸を見届けることになった。「これは変化の年だと思っています」と、彼は記者会見で語った。「同時に多くを学べる年でもあります。クラブでもイタリア代表でも、すべての面で100％の状態になって、すべてを捧げたいです」
スカルヴィーニ：「トルコでは自分たちの力を自覚できた。フランス戦で自分たちがどの段階にいるのかが分かる。僕たちは前向きで、勇敢だ」
イタリア代表での歩みは、まさにマンチーニの下で始まった。2022年6月、メンヒェングラートバッハで行われたドイツに5-2で敗れたネーションズリーグの一戦で、18歳半にしてデビューを果たした。「監督とはいつも本当にうまくやれていました。彼が持っているサッカー面での蓄積に加えて、物事をはっきり伝えてくれる率直さが好きです。デビューした時の僕はまだとても若くて、何を期待すればいいのかもよく分かっていませんでした。今見えているのは、まだ始まったばかりだとしても、自分たちのアイデンティティーを持とうとしているということです。マンチーニは試合を支配しようとするチームを求めていますし、僕たちには楽しめとも言っています」
ブルサでイタリアは、ネーションズリーグ初戦のベルギー戦で残っていた不安を一掃し、マンチーニ体制初期のイタリアを特徴づけていたあのパスワークと連係プレーを見せた。「トルコ戦の勝利で、僕たちは強いチームであり、良いサッカーをして勝てる力があるという自信を得ました。ベテランたちは僕たち若手を大いに助けてくれていて、それはとても重要です。本当のイタリア、そして代表のスピリットを感じさせてくれます。グループは素晴らしく、とても良い関係を築けています」。しばしば比較されてきた同じアタランタの育成組織出身であるバストーニとコンビを組み、つい最近アタランタと契約を更新したこのDFは、慎重かつミスのない試合を見せた。「サッリの下で4バックでプレーしていることが助けになっています。学べば学ぶほどいいです」。キエッリーニやボヌッチのような選手たちから多くを学んできた。「彼らはサッカー界のレジェンドです。彼らと一緒にトレーニングを積めたのは幸運でしたし、今もスタッフにボヌッチがいるのはありがたいです」。
金曜日にパリで行われる一戦では、レベルはさらに上がり、イタリア代表の守備陣はフル稼働を強いられることになるだろう。「フランスは非常に強いチームで、世界でも屈指の存在だ。とりわけ攻撃面では、質とスピードが誰よりも優れている。それでも僕たちは前向きで、勇敢だ。 僕たちはイタリア代表だし、正々堂々と戦いながらベストを尽くしたい。これほど強いチームと対戦することは、自分たちが今どの段階にいるのかを理解するうえでも絶好の機会になる」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。