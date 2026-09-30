ブルサでイタリアは、ネーションズリーグ初戦のベルギー戦で残っていた不安を一掃し、マンチーニ体制初期のイタリアを特徴づけていたあのパスワークと連係プレーを見せた。「トルコ戦の勝利で、僕たちは強いチームであり、良いサッカーをして勝てる力があるという自信を得ました。ベテランたちは僕たち若手を大いに助けてくれていて、それはとても重要です。本当のイタリア、そして代表のスピリットを感じさせてくれます。グループは素晴らしく、とても良い関係を築けています」。しばしば比較されてきた同じアタランタの育成組織出身であるバストーニとコンビを組み、つい最近アタランタと契約を更新したこのDFは、慎重かつミスのない試合を見せた。「サッリの下で4バックでプレーしていることが助けになっています。学べば学ぶほどいいです」。キエッリーニやボヌッチのような選手たちから多くを学んできた。「彼らはサッカー界のレジェンドです。彼らと一緒にトレーニングを積めたのは幸運でしたし、今もスタッフにボヌッチがいるのはありがたいです」。



